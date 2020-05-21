23 мая телеканал XSPORT покажет второй матч золотой серии «Донбасса»

В субботу 23-го мая в эфире телеканала XSPORT будет показан второй матч из цикла«Золотая серия ХК «Донбасс». Это ретроспектива поединков флагмана украинского хоккея последнего десятилетия.

Ближайшая трансляция-воспоминание – это игра, после которой «Донбасс» вышел в свой первый финалКонтинентального кубка IIHF. Ноябрь 2011-го года. В статусе чемпиона Украины дончане принимали на льду арены «Дружба» полуфинальный раунд еврокубкового турнира.

После побед над лиепайским«Металлургсом»(6:2) и польской«Краковией»(3:1) все решала игра с на тот момент действующим чемпионом ВХЛ тюменским«Рубином», который тогда активно заявлял о своих амбициях вступить в КХЛ.

27.11.2011. Донецк, арена «Дружба». Континентальный кубок. Полуфинал. 3-й тур:



«Донбасс» (Донецк)– «Рубин» (Тюмень, Россия) 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

«Донбасс»:Царегородцев. Люткевич – Малевич, Дубровин – Дыдыкин, Егин – Есипов, Шагов – Победоносцев. Пискунов – Белухин – Журун, Кочетков – Татаринов – Варламов, Матерухин – Шафаренко – Ал. Васильев, Михнов – Доника – Гладских.

«Рубин»:Судницин (кроме 59:41 – 59:55). Хайдаров – Корсунов, Безруков – Гусев, Галанов – Журиков, Семин – Попов. Волошенко – Трифонов – Стасюк, Д. Ячменев – Севостьянов – Горшков, Зимин – Коробов – В. Ячменев, Незнамов – Жмаев – Ан. Васильев.

Голы:1:0. Варламов (Кочетков, Дубровин, 4:31 – больш.), 2:0. Белухин (Варламов, 12:54 – меньш.), 2:1. Галанов (Жмаев, 39:50), 3:1. Пискунов (Егин, Малевич, 59:55 – п.в.)

Штраф:16 (4+2+10) – 20 (4+8+8)

Броски:30 (11+13+6) – 38 (16+9+13)

СверхнадежныйЕвгений Царегородцеви невероятно целеустремленныеСергей Варламов,Денис Кочетков,Евгений Белухин,Александр Матерухин,Александр ВасильевиОлег Шафаренко.

КомандаАлександра Куликовапротив коллектива, которым руководил лучший тренер ВХЛ в сезоне-2010/2011Мисхат Фахрутдинов. В воротах «Рубина», сделавший карьеру в КХЛ,Александр Судницын. В оборонеРемир Хайдаров, который трагически погиб во время пожара уже по окончанию сезона-2011/2012. А также отыгравший 8 сезонов в НХЛ форвардВиталий Ячменев.

Не пропустите! Давайте вспоминать вместе на телеканале XSPORT! Эфир – 23-го мая в 16:40.

Источник: сайт XSPORT