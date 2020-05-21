Бурк видит Круга только в “Брюинз”

Защитник “Бостона” Торри Круг

Рэю Бурку не удалось провести всю карьеру в “Бостон Брюинз”, но член Зала хоккейной славы хочет, чтобы это получилось у Тори Круга.

“Я очень надеюсь, что он всю карьеру отыграет за “Бостон”, – сказал Бурк в интервью изданию The Athletic, говоря о Круге, который может стать неограниченно свободным агентом летом этого года. – От этого выиграли бы все, и я знаю, что он сам этого хочет. Но в этом вопросе есть еще и деловой аспект, который осложняет решение проблемы. И он это понимает”.

Бурк выступал за “Брюинз” в течение 21 сезона, а в 2000 году его обменяли в “Колорадо Эвеланш”, чтобы дать ему шанс завоевать Кубок Стэнли. Расчет оправдал себя, и последним матчем НХЛ для легендарного защитника стал седьмой поединок розыгрыша Кубка Стэнли в 2001 году, в котором “Эвеланш” обыграли “Нью-Джерси Девилз”, став обладателями главного приза НХЛ.

“Больше всего я сожалею, что не смог завоевать Кубок в составе “Бостона”, – сказал Бурк в интервью, опубликованном в понедельник. – Я участвовал в чемпионском параде в Денвере в 2001 году и думал, каким бы он был в Бостоне. Когда “Бостон” победил (в 2011-м), я был уверен, что парад станет настоящим событием. Так и произошло. Я видел его. Так что мне бы хотелось только одного: победить с “Брюинз” вместе с замечательными одноклубниками, с которыми я играл в этой команде”.

В прошлом сезоне Круг помог “Бостону” дойти до седьмого матча финала Кубка Стэнли, где “Брюинз” уступили “Сент-Луис Блюз”. В чемпионате 2019-20 годов, приостановленном 12 марта из-за пандемии коронавируса, “Бостон” занимает первое место в лиге с 44 победами, 14 поражениями в основное время и 12 в дополнительное.

Круг является самым результативным защитником НХЛ этого сезона, набрав в 61 игре 49 (9+40) очков. За семь лет в регулярных чемпионатах лиги он провел 523 матча, заработав в них 337 (67+270) баллов за результативность. Круг дебютировал в НХЛ в сезоне 2011-12 годов сразу после того, как “Брюинз” завоевали Кубок Стэнли, обыграв в финале “Ванкувер Кэнакс”.

29-летний хоккеист уже заявил, что хочет продлить контракт, чтобы остаться в “Бостоне”.

“Он особенный игрок, – сказал Бурк. – Замечательный боец и отличный парень. Настоящий игрок “Брюинз”, и он хочет им быть. Посмотрите на команду, и вы увидите, с каким удовольствием и радостью они играют вместе, как хорошо там все понимают друг друга. … Я очень хочу, чтобы он продлил контракт”.

Бурк занимает первое место в истории НХЛ среди защитников по заброшенным шайбам (410), голевым передачам (1169) и набранным очкам (1579). В 2001 году “Брюинз” изъяли из обращения 77-й номер Бурка, а в 2004-м его ввели в Зал хоккейной славы. Легенда “Бостона” и НХЛ познакомился с Кругом в сезоне 2012-13 годов, когда сын Бурка Крис и Круг выступали за команду АХЛ из Провиденса.

“Мы много времени проводили с Тори после матчей, ходили вместе с ним, Крисом и их женами обедать, – рассказал Бурк. – Крис и Тори – друзья. Так что мы часто отдыхали семьями. Очень интересно было наблюдать за становлением Тори в хоккее и жизни”.