Телеканал XSPORT рассказывает о всех чемпионатах мира с участием сборной Украины

Весна 2020-го года из-за пандемии коронавируса оставила болельщиков в том числе и без международного хоккея.Сборная Украиныпод руководствомСергея Витератак и осталась с одним официальным турниром в сезоне-2019/2020 – этоолимпийская квалификация в Казахстане. Наш чемпионат мира в Дивизионе ІВ, как и все остальные турниры включая и элитный, отменили.

В новый сезон-2020/2021 украинская сборная войдетна 26-м месте в рейтингеМеждународной федерации хоккея и все в том жеДивизионе IB.

В ближайшие дни на сайте XSPORT.ua в небольшом цикле публикаций все болельщики могут вспомнить все мировые первенства украинской команды.

Первый материал будет посвящен первым годам существования сборной Украины и ее пути в число лучших хоккейных сборных планеты. Мы охватим период с 1992-го по 1998-й годы.

То были времена, когда еще не существовало рейтинга IIHF, а система мировых первенств была совершенно иной. После прочтения этого текста молодые болельщики поймут, почему любители хоккея со стажем и по сей день постоянно употребляют словосочетания «группа А» или «группа Б», когда рассуждают о выступлениях национальных сборных.

1992. Минск. Начало



Статистика сборной Украины на турнире

Сборная Украины по хоккею сыграла свой первый официальный матч в конце 1992-го года. В рамках квалификационного турнира к чемпионату мира в группе С в Минске «сине-желтые» сразились с командойКазахстана(4:5). Потом была игра сБеларусью(4:1) и выход на турнир в словенскому Бледе, который проходил уже в марте 1993-го.

Первую шайбусборной в официальных турнирах в матче з казахстанцами забросил тогда защитник, а сегодня главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкий:

«Мне посчастливилось забить первый гол сборной Украины. Немного курьезный, концом клюшки – невероятный гол! Мне было очень приятно отличиться тогда».

Проиграв и выиграв, сборная Украины при равенстве очков с Казахстаном и Беларусью заняла первое место в группе и прошла на чемпионат мира в группе С.

Квалификационный турнир ЧМ-1993 в группе С (Минск, Беларусь, 6-8.11.1992):



Результаты матчей

Казахстан– Украина 5:4

Беларусь –Украина1:4

Беларусь– Казахстан 3:1

Турнирное положение

1. Украина 2 игры, 2 очка

2. Казахстан 2, 2

3. Беларусь 2, 2

1993. Блед. До группы В не хватило одного шага

В словенский Блед в марте 1993-го украинская сборная добиралась с приключениями. 90-е годы XX века на Балканах – это сразу несколько войн и межнациональных конфликтов, поэтому люди с оружием в тех краях не были чем-то необычным. Так ту поездку «сине-желтых» вспоминал тогда генеральный менеджер сборной УкраиныВасилий Фадеев:

«Двое суток мы ехали до Словении и наш автобус заблудился. И мы оказались где-то аж на линии фронта. Вышли люди какие-то в масках и с автоматами из леса и сказали: «Куда вы едете?». Мы говорим: «На чемпионат мира». Развернули нас и вот таким образом мы и приехали на первый чемпионат мира».

Чемпионат мира в группе С в Словении принимали Блед и Любляна. Сборная Украины до финала играла в Бледе. На первом этапе одни из главных фаворитов всего турнира украинцы и латвийцы выносили всех соперников с неприличными счетами, а очную встречуУкраинаиЛатвиясыграли с искрометными итоговыми 5:5.

Победив в полуфинале неуступчивыйКазахстан(3:2), украинцы в решающем матче за выход в группу В уступили Латвии (0:2).

ЧМ-1993 в группе С (Блед и Любляна, Словения, 12-21.03.1993):



Результаты матчей

Южная Корея –Украина1:16

Бельгия –Украина2:37

Северная Корея –Украина2:15

Латвия – Украина 5:5

Израиль –Украина0:29

Турнирное положение



1. Украина 5 игр, 9 очков

2. Латвия 5, 9

3. Северная Корея 5, 6

4. Бельгия 5, 4

5. Южная Корея 5, 2

6. Израиль 5, 0

Полуфиналы

Казахстан –Украина2:3

Словения –Латвия1:5

Финал

Латвия– Украина 2:0

Статистика сборной Украины

После того поражения латвийцам сборной Украины пришлось еще пять сезонов отыграть в группе С.

К слову, победа над бельгийцами (37:2) является рекордной в истонии нашей национальной команды.

1994. Попрад и Спишска-Нова-Вес. Дальше пошли словаки

Хозяева турнира после четвертьфинала Олимпиады в Лиллехаммере рассматривались в качестве главного фаворита ЧМ в группе С. СборнаяСловакиивсе-таки смогла подняться в группу В, но все три постсоветские команды Казахстан, Украина и Беларусь дали ей серьезный бой. С украинцами и казахами словаки сыграли вничью – 2:2 и 0:0 соответственно, а белорусов одолели всего в одну шайбу со счетом 2:1.

ЧМ-1994 в группе С (Попрад и Спишска-Нова-Вес, Словакия, 18-27.03.1994):



Результаты матчей

Беларусь– Украина 4:2

Украина– Венгрия 8:0

Словакия – Украина 2:2

Украина – Казахстан 0:0

Украина– Словения 6:1

Украина– Болгария 31:0

Турнирное положение

1. Словакия 6 игр, 10 очков

2. Беларусь 6, 10

3. Украина 6, 8

4. Казахстан 6, 8

5. Словения 6, 4

6. Венгрия 6, 2

7. Болгария 6, 0

По итогами турнира в Словакии сборная Украины финишировала третьей. Мы проиграли только белорусам.

Статистика сборной Украины

1995. София. Снова нет

Третья попытка сборной Украины пробиться в группу В также завершилась неудачно. Мы продолжали любезно пропускать наверх бывших соотечественников. На этот раз на ступеньку поднялись белорусы.

Сборные Беларуси, Украины и Казахстана были главными претендентами на единственный пропуск в группу В. В турнире в столице Болгарии принимали участие девять сборных. Были сформированы три группы по три команды. Украинцев, белорусов и казахов развели по разным трио. Победители групп в решающем мини-турнире между собой и разыграли право повыситься в классе.

ЧМ-1995 в группе С (София, Болгария, 20-26.03.1995):



Результаты матчей

Югославия –Украина3:15

Украина– Венгрия 9:1

Турнирное положение



1. Украина 2 игры, 4 очка

2. Венгрия 2, 2

3. Югославия 2, 0

Результаты матчей

Украина – Казахстан 2:2

Беларусь– Украина 3:1

Турнирное положение



1. Беларусь 2 игры, 4 очка

2. Казахстан 2, 1

3. Украина 2, 1

Мы снова сыграли вничью со сборной Казахстана, и снова уступили Беларуси. Белорусы обыграли в очной встрече и казахов со счетом 2:1.

1996. Есенице и Крань. Драма и очередь Казахстана

Украина и Казахстан встретились в группе С четвертый год подряд. В Словении казахи наконец-то смогли победить украинцев и прошли в группу В. Именно очная встреча с Казахстаном (2:3) решила для нас исход турнира. В последний день чемпионата, когда все уже было ясно, казахи даже позволили себе проиграть сборной Румынии.

ЧМ-1996 в группе С (Есенице и Крань, Словения, 22-31.03.1996):



Результаты матчей



Украина– Венгрия 4:1

Китай –Украина2:7

Украина– Хорватия 11:1

Словения –Украина2:4

Казахстан– Украина 3:2

Украина– Румыния 7:2

Украина– Эстония 5:2

Турнирное положение

1. Казахстан 7 игр, 12 очков

2. Украина 7, 12

3. Словения 7, 10

4. Венгрия 7, 7

5. Эстония 7, 7

6. Румыния 7, 6

7. Китай 7, 2

8. Хорватия 7, 0

1997. Таллин и Кохтла-Ярве. Наконец-то!!!

В 1998-м году элитный дивизион чемпионата мира расширялся до 16-ти команд (до этого было 12). Исходя из этого происходили изменения и в группах В и С.

Сборная Украины поехали в Эстонию зная, что в группу В поднимутся три лучшие европейские команды. Лучшая азиатская сборная сразу поднималась из группы С в группу А – в итоге этой командой стала сборнаяЯпонии.

Но несмотря на такие приятные предтурнирные расклады, украинцы свою путевку наверх взяли благодаря своей игре и результату – сборная Украины выиграла чемпионат в Эстонии!

ЧМ-1997 в группе С (Таллин и Кохтла-Ярве, Эстония, 22-28.03.1997):



Результаты матчей



Украина– Китай 7:1

Румыния –Украина0:7

Украина– Словения 3:2

Турнирное положение



1. Украина 3 игры, 6 очков

2. Словения 3, 4

3. Румыния 3, 2

4. Китай 3, 0

Результаты матчей

Эстония –Украина1:2

Япония – Украина 2:2

Турнирное положение*



1. Украина 3 игры, 5 очков

2. Словения 3, 3

3. Эстония 3, 2

4. Япония 3, 2

*в решающем раунде учитывались результаты игр соперников между собой в первом групповом турнире.

1998. Любляна и Есенице. Победный прорыв в элиту! Но не сразу…

В группе В сборная Украины задержалась только на год.

Наша команда снова своим трудом, выиграв все семь поединков на чемпионате мира в Словении, завоевала пропуск… Нет, не в следующую группу чемпионата мира, а в квалификационный раунд мирового первенства в группе А.

А вотНорвегия, которая в Словении заняла лишь пятое место, как хозяйка ЧМ-1999 автоматически взлетела в элиту. К слову, IIHF подобные вещи проворачивала не раз… Про Японию мы уже упоминали.

ЧМ-1998 в группе В (Любляна и Есенице, Словения, 15-26.04.1998):



Результаты матчей

Великобритания –Украина1:6

Украина– Польша 6:3

Норвегия –Украина2:5

Украина– Нидерланды 10:1

Словения –Украина3:4

Эстония –Украина1:3

Дания –Украина2:4

Турнирное положение



1. Украина 7 игр, 14 очков

2. Словения 7, 11

3. Эстония 7, 7

4. Дания 7, 7

5. Норвегия 7, 6

6. Великобритания 7, 6

7. Польша 7, 5

8. Нидерланды 7, 0

Дозарабатывать право сыграть в группе чемпионата мира украинцы снова приехали в Любляну через семь месяцев после триумфа в турнире ЧМ в группе В. Теперь – на квалификационный турнир, который был последней ступенькой на пути в компанию лучших команд мира.

Статистика сборной Украины

Квалификационный раунд ЧМ-1999 в группе А (Любляна, Словения, 5-8.11.1998):



Результаты матчей



Украина– Франция 4:1

Германия –Украина1:2

Словения – Украина 2:2

Выиграв две стартовые игры, сборная Украины досрочно завоевала себе место в высшем дивизионе чемпионата мира.

Турнирное положение



1. Украина 3 игры, 5 очков

2. Франция 3, 4

3. Словения 3, 2

4. Германия 3, 1

После матча со Словенией до дебюта в элите сборной Украины оставалось 175 дней!

Статистика сборной Украины

Цикл «Весенний поход» (ТК «Хоккей», 2012 г.). 1 серия:

Источник: сайт XSPORT