Четверг, 21 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВ Минске в стиле хоккейной «Юности» открылось кафе
Хоккей

В Минске в стиле хоккейной «Юности» открылось кафе

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

В Минске в стиле местного хоккенойго клуба «Юность» открылось кафе – заведение появилось в крытом катке парка Горького, где сейчас базируется СДЮШОР «Юность».

В заведении собрано много трофеев, памятных фото с разных времен существования клуба, в том числе и с автографами знаменитых воспитанников «красно-синих». Именно крытый каток стоял у истоков первых побед команды в чемпионате Беларуси.

Также в фойе, рядом с кафе, можно приобрести сувениры и атрибутику клуба.

Читайте также:  "Колорадо" вышел в плей-офф

В Минске в стиле хоккейной «Юности» открылось кафе

В Минске в стиле хоккейной «Юности» открылось кафе

В Минске в стиле хоккейной «Юности» открылось кафе

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Маркус Гранлунд подписал контракт с клубом КХЛ

23 мая телеканал XSPORT покажет второй матч золотой серии «Донбасса»

Бурк видит Круга только в “Брюинз”

Очередной урок физкультуры от Айнарса Подзиньша

Телеканал XSPORT рассказывает о всех чемпионатах мира с участием сборной Украины

Закрыть