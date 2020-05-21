В Минске в стиле хоккейной «Юности» открылось кафе

В Минске в стиле местного хоккенойго клуба «Юность» открылось кафе – заведение появилось в крытом катке парка Горького, где сейчас базируется СДЮШОР «Юность».

В заведении собрано много трофеев, памятных фото с разных времен существования клуба, в том числе и с автографами знаменитых воспитанников «красно-синих». Именно крытый каток стоял у истоков первых побед команды в чемпионате Беларуси.

Также в фойе, рядом с кафе, можно приобрести сувениры и атрибутику клуба.

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь