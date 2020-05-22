Рене Фазель: «ля меня настоящий хоккей — только при просмотре на арене»

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазельв интервью поделился своим мнением касательно матчей при пустых трибунах.

—Взрослый чемпионат мира без зрителей можете представить?

—Нет. Абсолютно нет. Яуже старый человек(смеется).Для меня настоящий хоккей— только при просмотре наарене, сболельщикам, нонепо телевизору. Немогу себе даже представить ситуацию, чтобы игра проходила при пустых трибунах.

—Шведская лига, например, уже заявила оготовности начать следующий сезон без зрителей.

—Вэтом случае речь может идти сугубо овопросе выживания. Играть надо для того, чтобы получать деньги оттелевизионных контрактов. Яуже слышал, что идет дискуссия относительно переноса старта чемпионата наоктябрь. Глядя нато, как складывается ситуация вмире, склоняюсь кмнению, что правительства стран сделают заметные послабления уже вскором времени.Но я ничего неготов утверждать состопроцентной уверенностью, посмотрим. Янадеюсь налучшее.

Источник:«СЭ»