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Хоккей

Рене Фазель: «Вариант с тем, что на следующем чемпионате мира не будет игроков НХЛ, не исключен»

Николай ПисаревНет комментариев
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Президент Международной федерации хоккеяРене Фазель прокомментировал информацию о возможном старте нового сезона НХЛ в январе.

–Ксожалению,вариант с тем, что на следующем чемпионате мира не будет игроков НХЛ, неисключен. Но, основываясь натом, что сейчас планирует лига, регулярный чемпионат должен завершиться к середине мая.

Хоккей– зимний вид спорта. При этом финалКубка Стэнлиобычно проводится виюне. Если произойдет сдвиг намесяц, то­– виюле. Даже непредставляю, какой будет реакция болельщиков нахоккей в разгар лета. Хоть это ифорс-мажор, – сказалФазель.

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Источник:«Спорт-Экспресс»

Источник: uhl.ua
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