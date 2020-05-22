Рене Фазель: «Вариант с тем, что на следующем чемпионате мира не будет игроков НХЛ, не исключен»

Президент Международной федерации хоккеяРене Фазель прокомментировал информацию о возможном старте нового сезона НХЛ в январе.

–Ксожалению,вариант с тем, что на следующем чемпионате мира не будет игроков НХЛ, неисключен. Но, основываясь натом, что сейчас планирует лига, регулярный чемпионат должен завершиться к середине мая.

Хоккей– зимний вид спорта. При этом финалКубка Стэнлиобычно проводится виюне. Если произойдет сдвиг намесяц, то­– виюле. Даже непредставляю, какой будет реакция болельщиков нахоккей в разгар лета. Хоть это ифорс-мажор, – сказалФазель.

Источник:«Спорт-Экспресс»