Сезон НХЛ может возобновиться сразу с плей-офф между 24 командами

Сезон НХЛ, с большой долей вероятности, может возобновиться сразу состадии плей-офф при участии 24-х команд, сообщаетSportsnet.

На данный момент за него голосуют члены профсоюза, который затем должен провести согласование еще и с лигой.

Предполагаемый формат будет опираться не текущее положение команд в турнирной таблице, исходя из процента набранных очков. Восемь команд из каждой конференции должны будут сыграть в плей-ауте до трех побед, еще четыре попадут напрямую в первый раунд. Однако они должны будут сыграть между собой для определения посева (1-4).

Исходя из текущего положения, напрямую в следующий раунд на Востоке попадут «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия», на Западе – «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас».

Плей-аут пройдет в каждой конференции по формату 5-я команда против 12-й (победитель выходит на 4-ю команду конференции), 6-11 (на 3-ю), 7-10 (на 2-ю), 8-9 (на 1-ю). При этом подразумевается, что сетка будет жесткой (без перепосева).

Серии побед после проведения плей-аута будут уже до четырех побед.

Матчи будут проходить в нескольких городах без болельщиков. Предполагаемыми фаворитами являются Лас-Вегас и один из канадских городов.

После определения формата возобновления сезона лига намерена сосредоточиться на вопросах, касающихся безопасности команд и спортсменов. В частности, одним из главных является то, что нужно делать с игроками, которые откажутся летом возвращаться в Северную Америку, опасаясь за свое здоровье.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был остановлен 12 марта, однако комиссионер лигиГэри Беттмэнзаверил, чтоон точно будет доигран.

Источник: сайт XSPORT