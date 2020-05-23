Блэквуд верит в будущее “Девилз”

МакКензи Блэквуд и ПиКей Суббан

Маккензи Блэквуд надеется, что многому научился во время нынешнего крайне неординарного сезона в НХЛ.

Он получился неровным для голкипера “Нью-Джерси Девилз”, ставшего основным вратарем команды вместо Кори Шнайдера. “Девилз” возлагали большие надежды на чемпионат 2019-20, усилившись летом прошлого года защитником Пи-Кеем Суббаном и выбрав под первым номером на драфте-2019 центрфорварда Джека Хьюза. Но команда стартовала слабо и очень долго набирала ход.

Когда НХЛ 12 марта приостановила сезон из-за пандемии коронавируса, “Девилз” (28-29-12) на 13 очков отставали от зоны плей-офф в Восточной конференции. 3 декабря клуб уволил тренера Джона Хайнса, заменив его на помощника Алена Насреддина. 12 января “Девилз” расстались с генеральным менеджером Рэем Шеро, назначив на этот пост его помощника Тома Фитцджеральда.

Немало событий для 23-летнего голкипера, проводящего первый полный сезон в НХЛ. Но Блэквуд считает, что такой опыт поможет ему в будущем, в котором он видит себя основным вратарем.