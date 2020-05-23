«Breakfast with Champions» с участием Дмитрия Пидручного и Александра Абраменко

В рамках проекта «Breakfast with Champions» от ТМ Parimatch 22 мая состоялась онлайн-встреча с чемпионом Европы и мира, победителем Зимней Универсиады, капитаном сборной Украины по биатлону – Дмитрием Пидручным и олимпийским чемпионом, вице-чемпионом мира, победителем Кубка мира по лыжной акробатике, участником четырех Олимпиад – Александром Абраменко.

Чемпионы в зимних видах спорта рассказали о влиянии карантинных норм на их спортивную и повседневную жизнь, обсудили подготовку к предстоящему сезону и ее особенности в данных условиях, а также рассказали о воспитании собственных детей и своих увлечениях.

«После годового перерыва на отдых, я вернулся в спорт с огромным желанием, но, к сожалению, карантин испортил все планы. Но несмотря на это, в данный момент я нахожусь в прекрасной физической форме и готов вернуться к тренировкам в любой момент. Я чувствую в себе силы продемонстрировать в будущем сезоне свои лучшие прыжки», – прокомментировал свое физическое состояние олимпийский чемпион 2018 Александр Абраменко.

Также чемпион рассказал о недавнем пополнении в его семье (11 мая родился сын Дмитрий), о собственном хобби, привлечения современных технологий в лыжной акробатике и дал рекомендации по правильному питанию для начинающих спортсменов.

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился своими впечатлениями от прошедшего сезона: «Если сравнивать с прошлыми годами, то очевидно прибавилось больше стабильности – в течение всего сезона я завершал гонки, как правило, в топ-20 и выше. Именно в этом направлении следует работать, и каждый раз пытаться стабильно занимать как можно более высокие места».

Также Дмитрий рассказал о том, почему пока не удается вести равную борьбу с лучшими биатлонистами планеты, насколько важно техническое оборудование для спортсмена и какие трудности возникают с ним у украинских биатлонистов, а также о своей любви не только к спортивным высотам.

«Мы хотим поблагодарить спортсменов, которые достойно защищают честь нашего флага на международных соревнованиях и которые охотно принимают участие в данном проекте. Замечательно, что Вы идете нам навстречу и используете данную возможность, помогаете в главной цели проекта – популяризации различных видов спорта. Ведь не следует забывать, что спорт должен быть приоритетным направлением для развития в стране» – отметил представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра.

Breakfast with Champions– проект TM Parimatch, в рамках которого спортивные журналисты и болельщики имеют возможность в неформальной обстановке пообщаться с легендами мирового спорта. Гостями проекта стали Конор МакГрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Юрий Чебан, Александр Абраменко, Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Караваев и многие другие.

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