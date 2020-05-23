НХЛ продлит действие истекающих контрактов игроков до фактического окончания сезона 2019/20

Национальная хоккейная лига хочет договориться сАссоциацией игроково продлении срока истекающих этим летом контрактов игроков до фактического окончания сезона-2019/20, сообщает The Athletic.

По существующим правилам, срок действия контрактов истекает 30 июня. На следующий день, 1 июля, в лиге открывается рынок свободных агентов.

Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело и форвард «Аризоны» Тэйлор Холл входят в список игроков, которые в обычной ситуации могли бы подписать новые контракты 1 июля.

Механизм продления срока действия контрактов может быть использован в случае возобновления сезона НХЛ, приостановленного 12 марта из-за пандемиикоронавируса.

При этом пока неизвестно, как именно будет решаться вопрос с контрактами тренеров и сотрудников клуба, у которых нет собственного профсоюза. Отмечается, что это обстоятельство может осложнить переговоры.

Источник:The Athletic