Суббота, 23 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНХЛ продлит действие истекающих контрактов игроков до фактического окончания сезона 2019/20
Хоккей

НХЛ продлит действие истекающих контрактов игроков до фактического окончания сезона 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Национальная хоккейная лига хочет договориться сАссоциацией игроково продлении срока истекающих этим летом контрактов игроков до фактического окончания сезона-2019/20, сообщает The Athletic.

По существующим правилам, срок действия контрактов истекает 30 июня. На следующий день, 1 июля, в лиге открывается рынок свободных агентов.

Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело и форвард «Аризоны» Тэйлор Холл входят в список игроков, которые в обычной ситуации могли бы подписать новые контракты 1 июля.

Читайте также:  Уилер набрал 4 очка в матче против "Колорадо"

Механизм продления срока действия контрактов может быть использован в случае возобновления сезона НХЛ, приостановленного 12 марта из-за пандемиикоронавируса.

При этом пока неизвестно, как именно будет решаться вопрос с контрактами тренеров и сотрудников клуба, у которых нет собственного профсоюза. Отмечается, что это обстоятельство может осложнить переговоры.

Источник:The Athletic

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Экс-защитник «Донбасса» возглавит казахстанский «Арлан»

ИИХФ предложила обновлённый формат розыгрыша Континентального кубка

Монреаль подписал контракт с Хиллисом

Олег Петров: «С первого сезона наши болельщики и мы – одна семья»

Бэрри ищет “подходящий вариант”

Закрыть