Официальный сайт НХЛ назвал лучшую чемпионскую команду за 53 года

Официальный сайт Национальной хоккейной лигисоставил топ-16 чемпионских команд за последние 53 года.

Лучшим чемпионским коллективом с момента расширения лиги в 1967 году авторы NHL.com назвали«Монреаль» в сезоне 1976/77. Второе место занял«Эдмонтон»-1984/85, а замкнул тройку лидеров «Монреаль»-1977/78.

В рейтинг также вошли:«Детройт»-2001/02,«Айлендерс»-1981/82, «Бостон»- 1971/72, «Монреаль»-1975/76,«Питтсбург»-1991/92, «Эдмонтон»-1983/84, «Айлендерс»-1982/83,«Бостон»- 1969/70, «Эдмонтон»-1987/88,«Чикаго»-2012/13, «Эдмонтон»-1986/87,«Калгари»-1988/89 и «Чикаго»-2009/10.

Источник:официальный сайт НХЛ