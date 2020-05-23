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Профсоюз игроков одобрил возобновление сезона НХЛ в формате 24 команд

Николай ПисаревНет комментариев
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Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги одобрил возобновление сезона в формате плей-офф с участием 24 команд. Сторонам осталось обсудить некоторые детали плана.

– Исполнительный совет санкционирует дальнейшие переговоры с НХЛ о возобновлении сезона в формате плей-офф из 24 команд, чтобы определить обладателя Кубка Стэнли в 2020 году. Остается обсудить некоторые детали. Итоговая договорённость по формату будет зависеть от достижения соглашения по всем вопросам, касающимся возобновления сезона, – говорится в заявлении НХЛПА.

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Напомним, что регулярный сезон НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса, однако Лига разработала план по возобновлению чемпионата сразу со стадии плей-офф.

Источник: The Score

Источник: uhl.ua
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