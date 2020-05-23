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Знаете ли Вы: Открытые мастер-классы в Кременчуге и Кривом Роге

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что весной 2019 годаУкраинская хоккейная лига запустила голосование на города, в которых в мае пройдут хоккейные мастер-классы от игроков УХЛ?

В ходе голосования выигралиКременчугиКривой Рог, в которых и прошли открытые тренировки для воспитанников местных ДЮСШ.

Тренерами нового для УХЛ формата стали тренер киевской ДЮСШ«Льдинка»Евгений Алипов, защитник МХК«Динамо»Даниил Бабчук, нападающий«Кременчука»Глеб Кривошапкин, форвард«Донбасса»Вадим Мазур, игрок«Ледяных Волков»Сергей Микульчики нападающий«Днепра»Алексей Янишевский.

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Знаете ли Вы: Открытые мастер-классы в Кременчуге и Кривом Роге

Тренировка имела необычный формат – площадку поделили на 4 зоны, в каждой из которой опытный тренер помогал юным хоккеистам отрабатывать разные упражнения на технику, скорость и точность. Стоит отметить, что именно такая форма мастер-класса не только позволяет отработать максимально много упражнений и техник, но и привлекает сразу всех участников тренировки.

Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Алексей Брага оценил важность подобных тренировок:

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– Мы готовы приехать в любой город, если там активно поддерживают хоккей и жаждут пообщаться с легендами хоккея и действующими игроками. Это перспектива и вертикаль, которая должна быть в каждой школе.


Дети должны общаться с игроками и, лично я, безумно был рад тому, что Глеба Кривошапкина, который выступает в составе кременчугского клуба, сегодня очень активно поддержали местные ребята.

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Источник: uhl.ua
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