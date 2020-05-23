Знаете ли Вы: Открытые мастер-классы в Кременчуге и Кривом Роге

Знаете ли Вы, что весной 2019 годаУкраинская хоккейная лига запустила голосование на города, в которых в мае пройдут хоккейные мастер-классы от игроков УХЛ?

В ходе голосования выигралиКременчугиКривой Рог, в которых и прошли открытые тренировки для воспитанников местных ДЮСШ.

Тренерами нового для УХЛ формата стали тренер киевской ДЮСШ«Льдинка»Евгений Алипов, защитник МХК«Динамо»Даниил Бабчук, нападающий«Кременчука»Глеб Кривошапкин, форвард«Донбасса»Вадим Мазур, игрок«Ледяных Волков»Сергей Микульчики нападающий«Днепра»Алексей Янишевский.

Тренировка имела необычный формат – площадку поделили на 4 зоны, в каждой из которой опытный тренер помогал юным хоккеистам отрабатывать разные упражнения на технику, скорость и точность. Стоит отметить, что именно такая форма мастер-класса не только позволяет отработать максимально много упражнений и техник, но и привлекает сразу всех участников тренировки.

Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Алексей Брага оценил важность подобных тренировок:

– Мы готовы приехать в любой город, если там активно поддерживают хоккей и жаждут пообщаться с легендами хоккея и действующими игроками. Это перспектива и вертикаль, которая должна быть в каждой школе.





Дети должны общаться с игроками и, лично я, безумно был рад тому, что Глеба Кривошапкина, который выступает в составе кременчугского клуба, сегодня очень активно поддержали местные ребята.

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