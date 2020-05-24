«Донбасс» провел утреннюю зарядку для жителей Константиновки

Для представителей ХК «Донбасс» стало доброй традицией начинать каждые выходные утренними зарядками для жителей Донетчины – начиная с середины апреля донецкий клуб проводит мини-тренировки для всех желющих.

В солнечное воскресное утро 24 мая представители семикратного чемпиона Украины по хоккею провели утреннюю разминку для жителей Константиновки.

Жители домов по улице Злагоды смогли выйти на свои балконы и спортивную площадку до дворе и выполнить комплекс упражнений, который продемонстрировала воспитанница отделения фигурного катания ДЮСШ ХК «Донбасс» Елизавета Велигонова.

Взрослые и дети с удовольствием повторяли упражнения. Следуя примеру своих соседей, к разминке присоединялось все больше людей.

Источник: сайт ХК «Донбасс»