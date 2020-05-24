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Хоккей

США могут разрешить въезд в страну иностранным спортсменам

Николай ПисаревНет комментариев
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Министерство внутренней безопасности США сообщило, что ряд профессиональных спортсменов в порядке исключения смогут въехать в страну, несмотря на действующий президентский запрет:

– Профессиональные спортивные турниры живительны для экономики, а также вызывают чувства гордости и национального единства. В текущей обстановке американцам нужен спорт, – сказал исполняющий обязанностиминистра внутренней безопасности СШАЧед Вулф.

Президент страныДональд Трамппризвал спортивных руководителей возобновить соревнования.

Источник:«The New York Times»

Источник: uhl.ua
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