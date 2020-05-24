<img src="/wp-content/uploads/hockey/c3585a953ceb6a444bc54007873eae87.jpg" alt="США открывают границы для профессиональных спортсменов"/>USA vs COVID-19

США открывают границы для профессиональных спортсменов. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Вульф подписал распоряжение об этом.

«Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимую экономическую выгоду, но, что не менее важно, они обеспечивают общественную гордость и национальное единство», – сказал Вольф в своем заявлении.

«В сегодняшних условиях американцам нужен спорт. Пришло время восстановить экономику и пришло время вернуть наших профессиональных спортсменов к работе».

НХЛ так же продвигается к выходу из объявленной 11 марта паузы:

Профсоюз игроков большинством голосов (29-2) поддержал продолжение переговоров по завершению сезона в формате 24 клубов. На следующей неделе после согласования последних деталей ожидается официальное заявление лиги. pic.twitter.com/ZIMyYmh8MQ — NHL.RU (@nhlru) May 23, 2020