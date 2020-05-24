Тимур Гриценко: «В хоккее не может выиграть кто-то один – всегда выигрывает команда»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В субботу, 23 мая,на все вопросы болельщиков отвечал нападающий «Кременчука»Тимур Гриценко.

— Кто был твоим первым тренером?

— Начинал я заниматься хоккеем в Херсоне. Моим первым тренером был Срюбко Валерий Викторович. Он очень многое дал мне, как хоккеисту и как человеку. И я очень рад, что именно он воспитал во мне не только какие-то хоккейные качества и научил всему тому, что я сейчас умею, но и сделал из меня человека.

Нам была привита дисциплина, а я считаю, что дисциплина важна не только для спортсменов, но и для каждого человека.



— Ты больше острый и агрессивный нападающий или более спокойный?

— На льду я, наверное, больше контролирую свои эмоции и совладаю с ними. Конечно, в игре нельзя быть расслабленным или не сконцентрированным, а иногда вообщебывают моменты, когда адреналин зашкаливает и выходит агрессия какая-то. Тогда очень тяжело себя сдерживать и контролировать свои эмоции. Но в общем, я все же более спокойный и рассудительный игрок.

— Как тебе работается с тренерским штабом Александра Савицкого?

— Под его руководством я играл и в«Кременчуке», и в национальной сборной. В принципе, меня все устраивает в работе с нашим тренерским штабом. Александр Валерьевич – очень требовательный тренер, что, я думаю, тоже очень важно в хоккее. У нас очень хорошая физическая подготовка и мы играем в быстрый, атакующий хоккей.

По качествам он очень волевой человек и заставляет всю команду тоже проявлять мужские качества, ведь в хоккей, как известно, играют настоящие мужчины.

Плюс в этом сезоне у нас появился новый тренер Сумец Дмитрий Леонидович – мы отработали с ним только один регулярный чемпионат. Он очень хороший тренер и приятный человек, подсказывал нам много всяких мелочей и нюансов. Так что мне было очень интересно с ним работать, ведь по ходу сезона все прошло хорошо. И еще у нас есть тренер по физической подготовке Соколов Александр Владимирович – он задал нам отличный тон на весь сезон еще на сборах летом. По факту, с ним мы заложили фундамент на всю “регулярку”.

— Какая у вас атмосфера внутри команды?

— Атмосфера у нас в клубе отличная – была, есть и, надеюсь, так и будет продолжаться дальше. Потому что с самого моего первого года в«Кременчуке» ребята постарше создавали эту атмосферу и поддерживали её и от туда уже пошло все это.

Да, у нас сейчас команда помоложе, но мы стараемся поддерживать эту атмосферу в коллективе. У нас неткаких-то унижений, упрёков и разногласий, ведь мы понимаем, что хоккей – это все же командный вид спорта и это очень важно. В хоккее не может выиграть кто-то один – всегда выигрывает команда. Поэтому атмосфера у нас на высоте – всегда все с юмором, на позитиве.

Конечно, бывают сложные моменты, но даже такие ситуации мы проходим с лёгкостью и улыбкой.



—Вы достаточно ровно прошли весь регулярный чемпионат, но под конец несколько раз уступили «Донбассу». Почему так получилось?

—Не знаю, почему так. Да, чемпионат прошли более менее ровно, без провалов особо, да и в принципе хорошо играли. Были моменты, когда проигрывали, но это хоккей – здесь по-другому никак.

Почему именно в конце? Не знаю, возможно был какой-то не физический спад, а даже скорее эмоциональный. Проиграли один раз, потом проиграли ещё, прогирали «Днепру»в овертайме – всё так накапливалось, накапливалось, и, возможно, привело к тому, что в конце у нас был психологический спад.



— С какой командой было тяжелее всего играть на протяжении сезона?

— Тут трудно выделить какую-то одну команду, потому что у нас все противники действительно достойные. С такими соперниками, как«Донбасс»,«Днепр» и«Белый Барс» вообще нельзя расслабляться.«Ледяные Волки» и«Динамо» хоть и были ниже в турнирной таблице, но на них тоже нельзя было выходить без настроя.

Меня вообще очень радует, что чемпионат подравнялся и со всеми командами было тяжело играть. Естественно, наши принципиальные соперники – это«Донбасс» и«Днепр», но и со всеми остальными командами нельзя расслабляться.

— Какие игроки УХЛ тебе, импонируют как хоккеисты?

— Однозначно, Вадим Хришпенц. На его позиции он один из лучших игроков не только нашей команды, но и Лиги в целом. Он делает свою работу на отлично, уверенно играет.

Из нападающих выделюАлексея Ворону – он умный и разноплановый игрок, может полезть на ворота и грамотно обыграть, у него хорошая фантазия. Против такого нападающего тяжело играть, ведь нестандартные решения обычно приводят к хорошим моментам.

—Как думаешь, в чём секрет сыгранности вашей тройки с Вороной и Савченко?

—Так получилось, когда мы в прошлом году приехали на сборы, то нас сразу поставили вместе в тройку и мы показывали неплохой результат, комбинационныйхоккей.

Не знаю, с чем это связано, но, возможно, и Лёша, и Ваня – игроки, которые любят думать, хорошо дать передачу и открыватся, двигаться. Мне нравится с ними играть,я получаю удовольствие.



—Как тебе в этом году игра «Ледяных Волков»?

— Это хорошая команда. В этом сезоне они добавили, добыли первую победу в плей-офф, а это уже хороший результат.

Не сказал бы, что с ними были лёгкие игры на протяжении сезона. Команда, так сказать, раздражитель – бьётся, играет в агрессивный хоккей.



— Как оценишь поддержку болельщиков в Кременчуге?

— У нас замечательные и очень преданные болельщики. Они поддерживают нас, надеятся и очень сильно переживают.

Наши фанаты постоянно ходят на все матчи, рассказывают о хоккее в городе. Из-за этого, я думаю,в Кременчуге все знают про хоккей и стараются максимально ходить и наш поддерживать.



— Твои ожидания от будущего плей-офф и нового сезона?

— Конечно, хочется, чтобы сезон все же закончился в нашу пользу, так как мы очень долго к этому шли. Мы очень хорошо провели регулярный чемпионат – с самого начала заняли первое место и держали его до конца. Но плей-офф – это уже другой хоккей по сравнению с регулярным чемпионатом и там уже нет права на ошибку. Думаю, что в сентябре уже увидим, как будут разворачиваться события.

От предстоящего сезона хочется, чтобы добавились новые команды. Ведь чем больше в чемпионате команд, тем интереснее играть.



— Какие матчи в составе«Кременчука»для тебя самые памятные?

— Таких могу выделить, наверное, три. И все они, когда мы выступали на Континентальном кубке. Тогда мы сразу попали в полуфинал и играли с руанскими«Драконами», солигорским«Шахтером» и польским«Тыхы».

Наверное, для меня эти матчи и были самыми памятными, потому что было очень приятно играть с командами такого уровня, увидеть всю атмосферу, подготовку, да и вообще – как это все проходило. Плюс, конечно же, было полезно перенять опыт тех команд, увидеть, на каком уровне они играют.



— Есть желание сыграть в сборной под руководством Сергея Витера?

— Да, такое желание у меня было и оно свершилось – я выступал в этом сезоне в сборной под руководством Сергея Владимировича на турнирах и олимпийской квалификации в Казахстане.

Он очень хороший тренер и работать с ним мнеочень понравилось. Сергей Владимирович очень мотивирующий тренер и хороший человек, так что мы сразу нашли общий язык.

—Как относишься к тому, что сейчас в командах УХЛ достаточно много молодых игроков? Как влияет на будущее карьеру хоккеиста то, что он с юного возраста начинает играть во взрослом хоккее?

— Я думаю, что для игроков – это только огромный плюс. Хоккеист не может расти, если у него нет конкуренции или более опытных товарищей, которые могут что-то подсказать. Поэтому, у кого еще набираться опыта, подсматривать всякие нюансы, как у взрослых игроков.

И, конечно, когда ты играешь с ребятами своего возраста, то прогрессировать очень сложно. А когда с тобой в команде играют парни постарше, то ты будешь тянуться к их уровню и расти вместе с ними. Поэтому игроку это идет только на пользу, когда он еще в юном возрасте начинает играть за взрослую команду.



— Как думаешь, что нужно изменить или добавить в УХЛ?

— Я думаю, что на данный момент Лига двигается в правильном направлении. У нас развивают хоккей, делают его более популярным, а я считаю, что это самое важное, что вообще должно сейчас быть.

Конечно, очень хочется, чтобы со временем хоккей стал массовым спортом и туда отдавали как можно больше детей.

—Смог бы поменять выд спорта? На какой?

— Не знаю, сейчас наверное сложно об этом думать, потому что мне кажется, что кроме хоккея я бы никуда не пошёл. Возможно, я бы пошёл в какие-то игровые виды спорта. Одиночные не такие интересные, если честно.

Скорее всего я бы выбрал футбол -очень интересный для меня вид спорта, быстрый, динамичный, зрелищный.

— Как ты думаешь, какими качествами ( и человеческими, и техническими) должен обладать современный хоккеист?

— Конечно, он должен быть воспитанный (как и обычный человек), держать себя в руках, контролировать свои эмоции. Причём такие качества болжны бвть, как в спорте, так и в обычной жизни.

А техническими – быстро думать. Это одно из самых важных качеств в хоккее. Нужно быстро принимать решения, соображать. Конечно же, должны быть маневренность, хорошее катание, сила, нужно держать удар постоянно. В хоккее очень много разных нюансов – нужно и хорошо бросать, и искать правильную позицию. Это всё важно.

— Как проводишь отпуск? Хочешь уже на сборы?

—Отпуск длится хорошо, нго на сборы конечно хочу. Хочется уже увидеть команду, потому что даже поддерживая связь, этого этого не хватает.

Хочется побыть уже в раздевалку, какие-то смешные моменты рассказывать, услышать, кто и как провел отпуск, кто и чем занимался. Конечно, хочу скорее, чтобы мы собрались

—Какие совети можешь дать начинающим хоккеистам?

— Набраться терпения, потому что в начале это всё очень сложно. Нужно много сил, эмоций и терпения, чтобы всё пройти и добиться результатов.

Для тех, кто пропустил онлайн-конференцию Тимура Гриценко в прямом эфире, предлагаем пересмотреть полную запись:



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