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Хоккей

Знаете ли Вы: Церемония награждения «Звезды хоккейного года»

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что в мае 2019 годаУкраинская хоккейная лига впервые в своей истории провела торжественную церемонию награждения лучших игроков, тренеров, менеджеров и спортивных журналистов«Звезды хоккейного года»сезона 2018/2019?

Хоккейный год нужно заканчивать ярко, масштабно и зрелищно. Так что яркой и вполне логичной точной достаточно успешного сезона стала церемония награжденияUHL Awards. Стоит отметить, что Украинская хоккейная лига стала чуть ли не первой спортивной организацией в Украине, которая провела подобное мероприятие.

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Церемонию посетило свыше250 человек -именитые спортсмены, звезды шоу-бизнеса, селебритис и безнесмены. За главные призы в25 номинацияхборолись больше40 участников– лучших определяло экспертное жюри, куда помимо легендарных украинских хоккеистов и хоккейных функционеров вошли две спортивные редакции.

Специальные выступления для гостей«Звёзд хоккейного года» подготовили победитель проекта «Фабрика звёзд-3», финалист шоу The Voice of GermanyСтас Шуринс, а также победительница проекта «Шанс», обладательница Золотой звезды Аллы ПугачёвойНаталья Валевская.

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Провели церемонию вручения наград ринг-анонсер канала2+2, радио-ведущий утреннего «Овсянка-шоу»Андрей Астахови ведущая канала XSPORTМарина Машкина.

После красной дорожки гостей встречала яркая фото-зона с кубком чемпиона Украины по хоккею, а также приветственная зона с угощениями и напитками от партнёров мероприятия. Открывало мероприятие выступление барабанного дуэтаRhythm Men.

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Источник: uhl.ua
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