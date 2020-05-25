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Хоккей

Экс-вратарь «Донбасса» завершил карьеру

Николай ПисаревНет комментариев
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Бывший вратарь «Донбасса»Ян Лацозавершил карьеру. По словам словака, это решение далось ему непросто, и он принял его, посоветовавшись с женой. Слова Лацо цитируетSport Aktuality.

«Я больше не думаю о возвращении на лед. Долго тянул с этим и давал себе надежду. Чувствую, что все еще могу играть. Но, посоветовавшись с женой, решил, что будет лучше, если я завершу карьеру».

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Отметим, что в составе «Донбасса» Лацо выступал в КХЛ в 2012-2014 годах, суммарно отыграв за донецкий клуб 46 матчей. Также в КХЛ он выступал за попрадский «Лев» и «Барыс». Последним клубом словака был «Кошице».

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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