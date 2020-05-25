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Хоккей

Игроков НХЛ могут обязать постоянно носить маски после возобновления чемпионата

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига и ассоциация игроков продолжают разрабатывать план безопасного возобновления сезона.

По данным известного североамериканского обозревателя телекомпании TSNПьера Лебрюна, после того как сезон НХЛ возобновится, игроков могут обязать носить лицевые маски на территории клуба. При этом хоккеисты не обязаны будут носить маски во время тренировок и игр.

Также Лебрюн сообщил, что на ледовых тренировках одновременно смогут присутствовать всего шесть хоккеистов. При этом тренеры и другой персонал в это время на льду обязаны отсутствовать.

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После возобновления сезона игроков будут тестировать на коронавирус дважды в неделю.

Источник: uhl.ua
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