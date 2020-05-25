Изменения в Континентальном кубке, интервью Валерия Жидкова и лучшие шайбы ноября – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе УХЛ предложила всем болельщикам определить лучшую шайбу ноября, автор«Квартала 95»Валерий Жидковрассказал о том, как в его жизни появился хоккей, ИИХФ может изменить формат проведения Континентального кубка, а представитель Украины на европейском турнире стартует со второго раунда в ноябре.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.



Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, Украинская хоккейная лига предлагает всем болельщикамвыбрать самую красивую шайбу ноября.

В топ-10 шайб ноябрясезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от техничных шайб в падении и точной игре на добиваниях до мощных бросков и сольных проходов.

Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 26-го мая.



Президент международной Федерации хоккея Рене Фазельв интервью сообщил, что выборы на пост главы ИИХФперенесены на 2021 год.



— Мы приняли решение перенести выборы с сентября этого года на сентябрь 2021 года. Я остаюсь на посту президента еще 15 месяцев. Мы решили, что конгресс будет проведен в 2021-м в Петербурге, там же будут проведены выборы.



Мы перенесли конгресс 2020 года из Петербурга по той причине, что нет уверенности, что все смогут путешествовать по миру к сентябрю, не уверены, что все смогут добраться до города, – отметил Фазель.

Напомним, что швейцарец руководит организацией с 1994 года.

Автор программы«Квартал95»Валерий Жидковпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о том, как его жизнь связана с хоккеем, а такжеоб уровне украинского чемпионата и тренировках во время карантина.



— Помимо того, что Вы сами играете, Вы посещаете хоккейные матчи и чемпионаты в Киеве. Какое впечатление оставил украинский профессиональный хоккей?

— Я, если честно, не сильно вникаю в разные подводные камни, турнирные таблицы и взаимоотношения. Я смотрю хоккей, потому что я люблю хоккей. А Украинская хоккейная лига даёт возможность смотреть хоккей на высоком уровне. Тем более, если учитывать тот уровень, который мы видим в любительских командах.

Не скажу, что за какую-то из команд я сильно болею. Для меня любая встреча украинских профессиональных команд – это праздник, потому что это доказательство того, что хоккей жив и бодр.

Общаясь с теми, кто работает в украинском хоккее, я понимаю, что это даётся большими усилиями и энтузиазмом. Я считаю, что все это заслуга тех, кто любит хоккей, и нам нужно его всесторонне поддерживать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Жидков (@valeriizhidkov) 24 Дек 2019 в 11:42 PST

Весна 2020-го года из-за пандемии коронавируса оставила болельщиков в том числе и без международного хоккея.Сборная Украиныпод руководствомСергея Витератак и осталась с одним официальным турниром в сезоне-2019/2020 – этоолимпийская квалификация в Казахстане. Наш чемпионат мира в Дивизионе ІВ, как и все остальные турниры включая и элитный, отменили.

В новый сезон-2020/2021 украинская сборная войдетна 26-м месте в рейтингеМеждународной федерации хоккея и все в том жеДивизионе IB.

СайтXSPORT.ua в небольшом цикле публикаций предлагает всем болельщикам вспомнить все мировые первенства украинской команды.

Первый материал(период с 1992-го по 1998-й годы) посвящен первым годам существования сборной Украины и ее пути в число лучших хоккейных сборных планеты.

Вратарь«Днепра»Олег Петровпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о сезоне 2019/20, итоговых местах в турнирной таблице, херсонских болельщиках и новых увлечениях на карантине.



— Сейчас наступил период межсезонья. Чем планируешь заниматься?

— После приостановления плей-офф я немного отдохнул – увлёкся рыбалкой, прочитал несколько книг, сейчас тренируюсь на земле. Надеюсь, что в скором времени, можно будет приступить к ледовым тренировкам. А ещё сейчас я готовлюсь к росписи с невестой.

Международная федерация хоккея предложила национальным хоккейным федерациям принять новый формат розыгрыша Континентального Кубка. Это решение Федерации примут во время Ежегодного конгресса, который запланирован в виде видеоконференции на 19 июня.

ПредставительУкраинывступит в игру на втором (групповом) этапе соревнований в группе D – матчи этого раунда состоятсяс13 по 15 ноября.В этой группе украинская команда сыграет с клубами изВеликобританиииИталии, а также с командой, занявшей второе место в группе А квалификационного этапа розыгрыша.

На сегодня, в группе А могут сыграть представителиЛитвы, Исландии, Хорватиии еще одной, не определившейся команды.Победители четырех групп второго этапа розыгрыша определят обладателя Континентального Кубка в последнем, финальном раунде соревнований, проведение которого предусмотрено с8по10 января 2021 года.

Знаменитый украинский нападающийРуслан Федотенков эфиреYouTube каналасвоего бывшего партнера по «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратаряНиколая Хабибулинарассказал о том, как он провел карантин, вспомнил свой путь в НХЛ и две победы в Кубке Стэнли, а также рассказал о времени выступлений в составе ХК «Донбасс» в КХЛ.

— Из-за чего я поехал играть в КХЛ? Не просто, потому что я хотел поиграть там. Я хотел помочь поднять хоккей в Украине. Даже, если мне кто-то тогда предлагал поиграть в КХЛ в другой команде, я говорил нет, я только или в Украине, или нигде.





А после того, как в Украине все это началось и «Донбасс» ушел из лиги, я пытался пойти поиграть в любой другой команде. И многие клубы не захотели брать украинцев. Началась политика, и они сказали, что пока не хотят ввязываться в это.





Там очень хороший человек есть, это Борис Викторович Колесников, владелец ХК «Донбасс». Он очень хорошо развивает хоккей.





Я пытался помочь, но мне нужно быть подолгу там, на месте. Когда я закончил с хоккеем, я подумал, что намного лучше будет остаться здесь – в Америке, нарастить свой бизнес, побыть с семьей и потом чуть-чуть попозже, когда здесь все наладится, помогать хоккею в Украине.





Но в Украине пока не до хоккея многим. Это плохо, потому что детям все это нужно. Но вот пока Борис Колесников открывает катки, помогает это развивать все. Но сейчас очень тяжело, этот коронавирус еще. Очень тяжелый момент для Украины, чтобы что-то пытаться развить.





На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В субботу, 23 мая,на все вопросы болельщиков отвечал нападающий «Кременчука»Тимур Гриценко.

— Как думаешь, что нужно изменить или добавить в УХЛ?

— Я думаю, что на данный момент Лига двигается в правильном направлении. У нас развивают хоккей, делают его более популярным, а я считаю, что это самое важное, что вообще должно сейчас быть.

Конечно, очень хочется, чтобы со временем хоккей стал массовым спортом и туда отдавали как можно больше детей.

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