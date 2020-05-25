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Хоккей

«Каролина» и «Тампа» выступили против проведения плей-офф с участием 24 команд

Николай ПисаревНет комментариев
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Представители «Тампы» и «Каролины» проголосовали против формата плей-офф сезона-2019/20 из 24 команд, сообщает на своей странице в Twitter журналист, бывший игрок НХЛ Ник Кипреос.

Напомним, исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ ранее одобрилпроведение плей-офф из 24 команд, а не стандартных 16. В голосовании участвовали 24 клуба, которые продолжат борьбу за Кубок Стэнли, а также семь команд, которые останутся за бортом плей-офф.

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Ранее сообщалось, что в соответствии с планом проведения плей-офф НХЛ из 24 команд турнир будет проходить в два этапа: на первом по четыре лучшие команды в Восточной и Западной конференциях будут играть друг с другом за посев, в то время как еще по 8 команд в каждой конференции проведут серии до трех побед, чтобы определить оставшихся четверых участников плей-офф от конференции. В итоге сформируются традиционные 16 клубов, которые будут бороться за Кубок Стэнли в сериях до четырех побед.

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Ожидается, что на следующей неделе лига может сделать объявление о продолжении сезона, которое будет содержать даты всех этапов возобновления.

Источник: твиттер Ника Кипреоса

Источник: uhl.ua
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