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Латвия выиграла виртуальный чемпионат мира

Николай ПисаревНет комментариев
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Сборная Латвии выиграла виртуальный чемпионат мира в элитном Дивизионе, обыграв в финале ЧМ 2020 Финляндию со счетом 8:5.

Латвия одержала победы во всех матчах групповой стадии, а затем в плей-офф выбила из турнира Канаду и Словакию. Отметим, что в матче за бронзуЧехия в серии послематчевых буллитов победила Словакию.

Виртуальный чемпионат мира – интерактивное соревнование болельщиков, организованное ИИХФ и проходившее с 8 по 24 мая – в период, когда в Швейцарии должно было состояться реальное первенство планеты, отмененное из-за пандемии коронавируса.

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Во время виртуального турнира фанаты голосовали за свои любимые сборные в соцсетях Международной федерации хоккея.Решающим фактором успеха в этом соревновании было не то, насколько сильны игроки на льду, какое количество хоккеистов НХЛ производит страна и велика ли численность населения в ней.

Ключом к победе стала страсть хоккейных фанатов. В Латвии они одержимые и голосовали как сумасшедшие, а средства массовой информации активно освещали это событие, привлекая к нему внимание с помощью таких звезд своей сборной, как голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин.

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Источник: официальный сайт ИИХФ

Источник: uhl.ua
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