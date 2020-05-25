Эндрю Куомо

Профессиональным спортивным командам в штате Нью-Йорк разрешено возобновить тренировки с этого воскресенья, заявил губернатор штата Эндрю Куомо на сегодняшней пресс-конференции.

«Начиная с сегодняшнего дня, все спортивные лиги Нью-Йорка смогут начать сборы», – сказал Куомо.

«Я считаю, что спортивные соревнования, которые могут возобновиться без зрителей на стадионах, пусть сделают это. Сделайте это. Проработайте вопрос экономики, если можете. Мы хотим, чтобы вы встали, мы хотим, чтобы люди могли смотреть спортивные состязания, пока люди все еще остаются дома. Это дает людям какое-то занятие. Это возвращение к нормальной жизни. Мы призываем все спортивные команды начать свои тренировочные сборы как можно скорее и мы будем работать совместно с ними, чтобы это произошло».