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Хоккей

Знаете ли Вы: Kremenchuk Open Cup-2019

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что в августе 2019 года в Кременчуге состоялся традиционный предсезонный турнир Kremencuk Open Cup?

Участие в летних соревнованиях приняли 4 клуба:«Белый Барс»,«Днепр»,«Донбасс» и«Кременчук». Всего команды сыграли 6 матчей за 3 дня, чтобы определить победителя турнира.

По итогам Кубка первое место занял клуб, принимающий турнир,«Кременчук», оставив таким образом Кубок города на своей домашней арене. Вторую строчку занял«Донбасс», который уступил кременчужанам в решающем матче соревнований. А третье и четвёртое места поделили между собой«Днепр» и«Белый Барс» соответственно.

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Интересен тот факт, что точно в таком же положении в турнирной таблице эти клубы финишировали в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20.

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Источник: uhl.ua
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