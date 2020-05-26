Александр Матерухин: «Я чувствую себя отлично и не ощущаю, что всё, хватит»

38-летний нападающий «Днепра» Александр Матерухинвинтервью белорусскому изданию «БХ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

—В своё время вы говорили, что будете играть в хоккей до сорока лет. Означает ли это, что предстоящий сезон станет для вас последним в карьере?

—Я чувствую себя отлично и не ощущаю, что всё, хватит. Тем более есть предложения, то почему бы и нет?

—В общем, как Максим Слыш закончит, так и вы тоже?

— Не знаю, как на счёт Макса Слыша (смеётся), а я чувствую, что ещё хочу и могу. Поэтому не вижу причин завершать карьеру.

Источник:belarushockey.com