Александр Матерухин: «Решение УХЛ доиграть чемпионат в сентябре – интересное»

НападающийАлександр Матерухинв эксклюзивном интервью корреспонденту

сайта«БелорусскийХоккей» Степану Воронковуподвёл итоги уходящего сезона, рассказал о том, собирается ли завершать карьеру, а также выразил мнение о том, нужно ли минскому «Динамо» оставаться в КХЛ.

– Александр, пятнадцать лет назад, после шести сезонов в Северной Америке, вы оказались в Могилёве. Думали ли тогда о том, что судьба свяжет с Беларусью на всю оставшуюся жизнь?

– Как можно было в тот момент думать, что так получится? Конечно, не думал, но так вышло, и я счастлив. Это мой второй дом. Здесь я нашёл свою прекрасную супругу, у меня есть дети и два дома – Киев и Могилёв.

– После сезона-2017/2018, в котором вы играли в форме сразу трёх команд («Динамо-Минск», «Динамо-Молодечно» и «Шахтёр»), следующий вы провели в чемпионате ВХЛ за клуб «Югра» (Ханты-Мансийск). Какие остались впечатления?

– На самом деле было очень интересно даже в плане того, что Ханты-Мансийск – это очень далеко. Там совсем другая погода и зима длится полгода, а не как у нас полтора месяца грязь и слякоть. Команда подобралась хорошая и условия были отличные. То есть клуб делал всё, чтобы игроки в плане быта чувствовали себя комфортно, полностью всё оплачивали, одевали с ног до головы, кормили. Условия были почти как в КХЛ, и я знаю, что они такими и остались.

Там реально хотят развивать этот вид спорта, и детский хоккей хорошо развивается, город помогает с финансами. Это был отличный опыт и в плане игры в ВХЛ. Раньше я играл в этой лиге один год за «Донбасс», но тогда всё было по-другому, в частности не было лимитов, как сейчас.

Не жалею ни капли, что уехал в «Югру», хотя знал, что еду в маленький город. Жена, когда приехала ко мне, то думала, что ей будет неудобно, но уже буквально через неделю она изменила своё мнение. У нас появились друзья, с которыми общаемся до сих пор и условия были прекрасные, особенно зимой – это вообще была сказка. Поэтому всё было классно.



– Сказывалось ли во время игр и тренировочного процесса в Ханты-Мансийске то, что там повышенная влажность воздуха?

– Нет, вообще не было никаких проблем. Не такая разница, как, например, в Швейцарии, чтобы прямо ощущать климатические условия.

– Минувшим летом вы были на просмотре в минском «Динамо», но там закрепиться не удалось. Почему?

– Так бывает, ничего страшного. Есть люди, которые за, а есть те, которые против. Мне дали шанс, но, к сожалению, не получилось.

– Как думаете, не закономерно ли Крэйг Вудкофорт избавился от таких ветеранов как вы и Алексей Терещенко, боясь, что будете иметь вес в раздевалке перед более молодыми партнёрами?

– А смысл тогда было меня приглашать? Ранее я же уже играл под его руководством, поэтому Крэйг и хотел на меня взглянуть. Я думаю, что если бы он не хотел меня видеть в команде, то и не приглашал бы на просмотр.

– В итоге минувший сезон вы начали в «Могилёве», но сыграв там всего 8 матчей, перебрались в «Донбасс». Что стало причиной?

– Так вышло. Были разговоры, которые шли ещё летом о подписании контракта в «Донбассе». Разговаривал тогда с главным тренером Сергеем Витером, и он хотел меня видеть в составе, но сезон я начал в Могилёве. Затем «Донбасс» решил всё-таки усилиться перед Континентальным кубком. Ну а затем там случилась неправильная ситуация, причём не с самим клубом, а с человеком, с которым я договаривался. Поступил он не так, как говорил, получилось некрасиво. Ну а с «Донбассом» никаких проблем не было, что обещали, то вернули, там никогда не бывает вопросов в этом плане. Всё отдают, что оговорено.

– Сопоставимы ли нынешние условия для игроков в «Могилеве» с тем, какими они были в «Химволокно» в середине двухтысячных?

– Если брать те года, то тогда другие условия были во всех клубах. Взять те же Брест, Витебск. Они были в сто раз лучше, чем сейчас, да и другой был уровень игроков и хоккея. Поэтому сравнивать нет смысла. Везде и во всех клубах были абсолютно иные условия, намного лучше, чем сейчас. Я считаю, что те года были намного сильнее, и в плане игры, и в возможностях финансирования.





– В составе «Донбасса» вы провели 11 игр чемпионата и 6Континентального кубкапосле чего были уволены. Это стало неожиданностью?

– В этом и заключается проблема, что меня взяли только под Континентальный кубок. Когда же мы разговаривали первоначально, то я говорил, что не поеду только под этот турнир. Смысл смешить людей? Но мне человек сказал, что нет, мол приезжай, всё будет нормально. А получилось, что сразу после Континентального кубка, буквально через 3-4 дня со мной и ещё рядом игроков расстались.

– Одна из групп четвертьфинала Континентального кубка прошла в Броварах, где поочерёдно были повержены «Црвена звезда» (Белград, Сербия), «Корона» (Брашов, Румыния) и «Мого» (Рига, Латвия). Учитывая, что в Киеве давно не было представительного хоккея, то какой зрительский интерес был к данному турниру?

Трибуны были заполнены, и всё было сделано на высшем уровне. И встречали команды так, как не на всех чемпионатах мира встречают. Борис Викторович Колесников постарался для этого. Всё, что касается клуба «Донбасс», делается всегда на высшем уровне. В этом плане не было никаких проблем. Если кого-то встретить, расселить, пригласить, то там всегда это было на уровне КХЛ.

Континентальный кубок в Броварах был проведён шикарно. Даже когда мы ездили с «Донбассом» и «Юностью» на Континентальный Кубок, то не все нас принимали так, как это было сейчас. В Украине организаторы смогли устроить классное шоу, пригласили некоторых звёзд, делали развлечения между периодами. Это было на очень высоком уровне.

– Насколько обидно было то, что «Донбасс» не вышел в финал Континентального кубка, уступив в решающем матче полуфинала польской «Краковии» в серии штрафных бросков?

– Было обидно. Я считаю, на тот момент «Краковия» была одной из самых слабых команд. Мы ведь играли против «Немана» (Гродно) и «Бейбарыса», которых считали лидерами, но уступили «Краковии». Бывают такие матчи, что чувствуешь, что ты сильнее, но забить не можешь и ничего не получается. К сожалению, это был один из тех поединков, которые мы обязаны были выиграть, но помешал злой рок. Я по игре в первом периоде чувствовал, что мы доминировали и были лучше, но не пошло.



– В прошедшем сезоне на европейской арене вам довелось сыграть против клубов из Латвии, Польши и Беларуси. Если сравнивать всех этих соперников, а также «Донбасс», то сильно ли отличался их уровень?

– Я знал, что «Неман» будет сильной командой. С «Бейбарысом» было интересно играть. Там более мастеровитая команда, если сравнивать с Гродно. На самом деле, если судить все эти команды по двум-трем играм, которые состоялись на одном турнире, то на таком отрезке любая команда может выступить удачно. Мы проиграли полякам, хотя они летом проходили предсезонку в Украине и уступили «Донбассу», а сейчас нас по буллитам победили.

Слышал, что в Казахстане последнее время неплохой чемпионат и хоккеисты туда подтягиваются, но не знаю насколько там хорошо, так как там не играл. В Беларуси всегда был хороший чемпионат, но лет 10 назад был ещё сильней (улыбается). Если сравнивать с Польшей, Украиной и Латвией, то однозначно в Беларуси чемпионат сильней. Если брать ХК «Мого» (Рига), с которым мы играли в Броварах, то это была очень сильная команда с сильными хоккеистами. Поэтому трудно сравнивать по нескольким играм, тем более одному турниру.

– Потом вы оказались в клубе «Днепр» (Херсон). Как возник этот вариант и не звали ли обратно в Могилёв?

– Были варианты и в Беларуси, но я решил, что этот сезон уже доиграю в Украине. Хотелось поиграть под руководством Олега Тимченко, с которым я выступал в одной команде, когда он еще был хоккеистом, а также постараться побиться за золотые медали с Херсоном, но, к сожалению, из-за коронавируса всё остановилось. В любом случае это был хороший опыт. Я ни о чём не жалею.

– Если сравнивать «Донбасс» и «Днепр» с клубами белорусской Экстралиги, как думаете, на каком бы месте в нашем чемпионате они были?

–Трудно сказать. Если брать по составу и тренерскому штабу, то где-то в пятёрке. Когда анализировал по ходу сезона, то были разные мысли. В одно время думал, что могли бы быть и в тройке, потом, что в шестёрке. В целом, точно бы чемпионат хуже не сделали, наоборот это было бы даже интересно. Понятно, что на лидирующих местах украинские клубы, скорее всего, не шли, но бились бы со всеми и были где-то в серединке.

Тут еще один момент. Если бы ребята с украинского чемпионата играли в более сильном чемпионате, то они бы добавляли. Вчемпионате Украиныдве-три команды на хорошем уровне, но с остальными у них проходные матчи. В таких условиях трудно прогрессировать и расти.



– Плей-офф чемпионата Украины (полуфиналы и финал) будет доигран в сентябре из-за угрозы распространения коронавируса. Насколько неожиданным стало такое решение лиги?

– Я слышал об этом ещё перед тем, как уехал из Херсона. Почему бы и нет? Это интересно. Хоккеисты соберутся в июле, потренируются, а в сентябре доиграют за один месяц плей-офф, а потом стартует новый чемпионат. Не знаю, такого, наверное, ещё нигде не было, но думаю, что это точно не испортит чемпионат. Грубо говоря, это будет что-то типа кубка Салея, но в формате чемпионата.

– Вам поступило предложение остаться в Херсоне и на следующий сезон?

– Нет переговоров никаких не велось, а если бы и поступило предложение, то кто знает (улыбается).

– Есть ли вероятность того, что вернётесь в «Могилёв» в ближайшем будущем или это исключено?

– Я не исключаю эту возможность.



– Как-то в одном из интервью вы говорили, что ваш сын Матвей занимается хоккеем в школе БФСО «Динамо». Как сейчас у него обстоят дела?

– Он также занимается, но только в Могилёве.

– В белорусской Экстралиге и за минское «Динамо» в чемпионате КХЛ вы провели не один сезон. Какой из них для вас наиболее памятен?

– Если брать чемпионат КХЛ, то сезон-2016/2017. Конечно, это самый запоминающийся год, партнёры много помогали, отдавали шикарные передачи. Хотя и предыдущий тоже, когда меня «поднимали» из Гродно.

– А в белорусской Экстралиге? Сезоны проведенные в «Юности»?

– Само собой. Это отдельная история. Я там провёл четыре сезона, в трёх из которых мы взяли Кубок Президента и Континентальный Кубок. Эти года были одними из лучших. Там классный коллектив был, хоккей тоже. Тогда ребят из белорусского чемпионата в сборную Беларуси брали больше, чем из того же «Динамо». Экстралига была намного сильнее. Про «Юность» можно очень много и долго разговаривать. Сказать что-то плохое вообще не могу.

– Также в своё время вы говорили, что будете играть в хоккей до сорока лет. Означает ли это, что предстоящий сезон станет для вас последним в карьере?

– Я чувствую себя отлично и не ощущаю, что всё, хватит. Тем более есть предложения, то почему бы и нет?

– В общем, как Максим Слыш закончит, так и вы тоже?



– Не знаю, как на счёт Макса Слыша (смеётся), а я чувствую, что ещё хочу и могу. Поэтому не вижу причин завершать карьеру.

– Сейчас сгустились тучи надминским «Динамо», у которого есть определённые финансовые трудности. Как думаете, нужен ли этот клуб в КХЛ?

– Даже и не знаю. С одной стороны, нужен, а с другой, когда «Динамо» не было в КХЛ, то был сильный чемпионат Беларуси. Если бы он и сейчас был таким же, то можно было бы обходится и без «Динамо». Но в данный момент в Экстралиге совсем другие условия, куча лимитов и поэтому «Динамо» в КХЛ больше нужно, чем нет. Есть к чему стремиться молодым игрокам, есть мечта попасть хотя бы для начала в КХЛ.



–Если всё же так случится, каким будет белорусский хоккей без «Динамо» в КХЛ? Как это может отразиться на нашем хоккее?

– Многие игроки, которые не попадут в другие клубы КХЛ, вернутся в свой белорусский чемпионат и усилят команды. Если какую-то часть финансирования, что получает «Динамо» направить на белорусский чемпионат и сделать команды чуть посильнее, то представьте, насколько матчи будут проходить интереснее, чем раньше!

«Могилёв» в минувшем сезоне с едва ли не худшим финансированием в Экстралиге «А» достаточно хорошо сыграл.

Клуб ведь шёл на пятом месте, но потом разбились две пятерки, когда Казьянина забрали в минское «Динамо», а я уехал в «Донбасс». Представляете, если чуть-чуть направить финансирование в эти клубы и убрать некоторые лимиты, то начнут, как и раньше, приезжать хоккеисты из России, будет сильный чемпионат, и играть будет ещё интереснее.

– Как вы думаете, если бы «Донбасс» до сих пор играл вКХЛ, то это бы помогло сборной Украине занимать более высокое место, чем сейчас?

– Если бы «Донбасс» играл в КХЛ, но все остальные украинские команды были на том же уровне, как сейчас, то, думаю ничем бы это не помогло. Получалось бы 1-2 более-менее сильные команды из 5-6 во внутреннем чемпионате, плюс одна дружина в КХЛ, в которой не факт, что играли бы хоккеисты из Украины. Было бы заявлено пять украинцев по регламенту, потому что они обязаны быть, а остальные легионеры.

Хотя смотря, с какой стороны смотреть. Сборной Украины команда в КХЛ, скорее всего, бы не помогла, а вот для самих зрителей это было бы классно.