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Хоккей

Клубам НХЛ разрешили открыть тренировочные центры в начале июня

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига выпустила медицинский протокол о втором этапе возобновления сезона. Согласно документу, хоккеистам будет разрешено вернуться в тренировочные центры на добровольной основе для проведения индивидуальных занятий в группах не более шести человек.

Отмечается, что тренировочная деятельность будет разрешена только в тех штатах, где соответствующие органы здравоохранения разрешили такие собрания. Лига планирует начать переход ко второму этапу в начале июня, но точная дата ещё не определена.

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Сезон в НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Источник: официальный сайтНХЛ

Источник: uhl.ua
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