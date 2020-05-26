Клубам НХЛ разрешили открыть тренировочные центры в начале июня

Национальная хоккейная лига выпустила медицинский протокол о втором этапе возобновления сезона. Согласно документу, хоккеистам будет разрешено вернуться в тренировочные центры на добровольной основе для проведения индивидуальных занятий в группах не более шести человек.

Отмечается, что тренировочная деятельность будет разрешена только в тех штатах, где соответствующие органы здравоохранения разрешили такие собрания. Лига планирует начать переход ко второму этапу в начале июня, но точная дата ещё не определена.

Сезон в НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Источник: официальный сайтНХЛ