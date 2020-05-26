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Хоккей

Клубам разрешено открыть тренировочные центры в начале июня

Николай ПисаревНет комментариев
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в ожидании тренировки

НХЛ и НХЛПА согласовали и разослали командам и игрокам меморандум с протоколом 2-го этапа восстановления (открытие тренировочных залов / тренировки в малых группах), который ориентировочно начнется в начале июня.

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Данный протокол будет регулировать деятельность игроков и клубов на переходном (втором) этапе после самоизоляции. Как следет из меморандума, игрокам будет разрешено вернуться в тренировочные центры на добровольной основе для проведения индивидуальных занятий в небольших группах (не более шести человек).

“Тренировки будут разрешены только в тех штатах, где соответствующие органы здравоохранения достаточно ослабили местные ограничения, чтобы разрешить такие мероприятия”, – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что лига планирует перейти ко второму этапу возобновления деятельности в начале июня, однако точная дата не определена.

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“Как мы уже неоднократно заявляли, здоровье игроков и персонала клуба является нашим главным приоритетом. Мы еще раз подчеркиваем, что участие игроков в переходном этапе является строго добровольным. Кроме того, клубам не разрешается требовать от игроков возвращения в город, где базируется клуб, чтобы они могли вовремя выполнить карантинные требования для участия во втором этапе”, – сказано в релизе.

Сезон НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса 11 марта.

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Так же напомним, что на прошлой неделе профсоюз игроков большинством голосов (29-2) поддержал продолжение переговоров по завершению сезона в формате 24 клубов (с дополнительным предварительным раундом до 3 побед). Графически этот сценарий представлен на схеме ниже (обращаем внимание, что это всего лишь вероятный вариант, а не официальный):

Источник: nhl.ru
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