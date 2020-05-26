НХЛ сегодня объявит о возобновлении сезона

Гэрри Беттмэн

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сегодня в 16:30 ET (23:30 мск) сделает объявление относительно плана возвращения сезона 2019-20. Прямой эфир пройдет на NBCSN и NHL Network в США, на Sportsnet и TVA Sports в Канаде, а также на сайте NHL.com и других социальных платформах НХЛ (Twitter, Facebook, YouTube).

У журналистов будет возможность задать вопросы комиссионеру Беттмэну и заместителю комиссионера Биллу Дэйли в конференции в Zoom в 18:00 ET (1:00 мск), трансляция которой будет доступна на NHL.com. Запись беседы и ее расшифровка будут доступны для СМИ после ее завершения.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ В ZOOM:



Зарегистрируйтесь по этой ссылке до 18:00 ET (1:00 мск), чтобы получить ссылку и пароль на конференцию с участием комиссионера Беттмэна и заместителя комиссионера Дэйли.

Для доступа к регистрационной ссылке вы ДОЛЖНЫ иметь аккаунт на сайте НХЛ для СМИ. Пожалуйста, не делитесь информацией относительно конференции, потому что число соединений ограничено.