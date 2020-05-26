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Знаете ли Вы: Donbass Open Cup-2019

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что сразу после Kremenchuk Open Cup – 2019, в Дружковке состоялся второй предсезонный турнир Donbass Open Cup-2019?

Второй год подряд традиционное соревнование носитмеждународный характер, так как помимо хозяев льда и украинского ХК «Кременчук»в этом сезоне в турнире приняли участие польская «Краковия» (впервые) и латвийский «Земгале» – обладатель Кубка 2018 года.

В рамках этого турнира первое место занял «Донбасс», вернув главный трофей в Дружковку. Вфинальном матче соревнований дончане обыграли польскую «Краковию», которая занята итоговое второе место. Третью строчку занял «Кременчук», обыграв в крайнем мате «Земгале».

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Индивидуальные награды турнира распределились таким образом:

  • Лучший вратарь –Степан Горячевских («Донбасс»);
  • Лучший защитник – Юрий Сильницкий («Донбасс»);
  • Лучший нападающий – Бартоломей Бухавский(«Краковия»);
  • Лучший бомбардир –Дмитрий Орлов («Кременчук»).

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    Источник: uhl.ua
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