Гюнцель должен быть готов сыграть за “Питтсбург”

Форвард “Питтсбурга” Джек Гюнцель

Нападающий “Питтсбург Пингвинз” Джейк Гюнцель, который из-за операции плеча не играл с декабря, должен быть готов играть к моменту возобновления чемпионата. Об этом в среду сообщил генеральный менеджер команды Джим Рутерфорд.

Изначально срок восстановления Гюнтцеля оценивался в четыре-шесть месяцев. Операция ему была проведена 31 декабря.

“Джейк восстанавливается, – сказал Рутерфорд. – Прогресс идет хорошо. Нам еще предстоит многое сделать перед началом игры. Но мы оптимистично оцениваем его шансы успеть восстановиться”.

Гюнтцель получил травму 30 декабря в матче с “Оттава Сенаторз” (5:2) после того, как забил гол на седьмой минуте третьего периода и врезался в борт. В 39 матчах он набрал 43 (20+23) очка. В прошлом сезоне он набрал рекордные в карьере 76 (40+36) очков в 82 играх.

Во вторник НХЛ опубликовала План возобновления сезона. В квалификационном раунде “Питтсбург” сыграет с “Монреаль Канадиенс”. Дата будет объявлена позднее.

А вот форвард Ник Бьюгстад во вторник перенес операцию и не сможет помочь команде в этом сезоне.

Из-за травмы нижней части тела нападающий не играл 10 марта в матче с “Нью-Джерси Девилз”. Это была последняя игра “Пингвинз” перед тем, как 12 марта сезон был поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. Бьюгстад вернулся в состав 5 марта после того, как пропустил четыре месяца из-за ноябрьской операции на мышцах кора.

“В восстановлении Бьюгстада произошел регресс, – сообщил Рутерфорд. – Сегодня мы сообщим о ситуации более детально, но вчера он перенес операцию. Он не сможет сыграть в этом сезоне”.

В 13 матчах чемпионата форвард набрал 2 (1+1) очка.