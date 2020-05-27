Лотерея драфта-2020 состоится 26 июня

Алексис Лафренье

Объявлена процедура лотереи драфта-2020. В ней примут участие 15 команд: семь выбывших плюс восемь проигравших в квалификационном раунде.

Во вторник НХЛ опубликовала протокол лотереи драфта НХЛ 2020, первый этап которой состоится 26 июня.

Лотерея драфта определит первые 15 выборов на драфте и будет состоять из трех-шести жеребьевок по ходу одного или двух этапов. В ней примут участие семь команд, не попавших в турнир за места в плей-офф, а также восемь команд, которые проиграют в квалификационном раунде.

Первый этап лотереи драфта пройдет 26 июня. Он будет состоять из трех жеребьевок, а участие в нем примут только семь команд, не попавшие в плей-офф.

Шансы этих команд были распределены исходя из процента набранных очков в регулярном сезоне 2019-20, который был поставлен на паузу 12 марта из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. Во вторник было объявлено о его возобновлении.

Восемь команд, которые проиграют в квалификационном раунде, примут участие в первом этапе лотереи в неопределенном статусе.

Первая жеребьевка первого этапа определит команду, которая будет выбирать под первым номером драфта, вторая жеребьевка определит команду, которая будет выбирать под вторым номером драфта, и третья – под третьим.

Если среди этих трех команд окажется команда не из нижних семи мест, тогда пройдет второй этап лотереи среди восьми команд, которые проиграют в квалификационном раунде. Он состоится между окончанием квалификационного раунда и стартом плей-офф Кубка Стэнли.

“Мы сделали домашнюю работу и в этом плане перестройки всегда учитывали, что драфт-2020 станет одним из самых глубоких за много лет, – говорил в апреле генеральный менеджер “Оттава Сенаторз” Пьер Дорион. – Нам очень повезло иметь шанс дважды выбирать среди первых пяти номеров. Мы к этому готовы”.

Вероятности победы в первой жеребьевке:

“Детройт Ред Уингз” – 18,5% на выбор под №1

“Оттава Сенаторз” – 13,5%

“Оттава Сенаторз” (от “Сан-Хосе Шаркс”) – 11,5%

“Лос-Анджелес Кингз” – 9,5%

“Анахайм Дакс” – 8,5%

“Нью-Джерси Девилз” – 7,5%

“Баффало Сэйбрз” – 6,5%

Команда А из квалификационного раунда – 6,0%

Команда B из квалификационного раунда – 5,0%

Команда C из квалификационного раунда – 3,5%

Команда D из квалификационного раунда – 3,0%

Команда E из квалификационного раунда – 2,5%

Команда F из квалификационного раунда – 2,0%

Команда G из квалификационного раунда – 1,5%

Команда H из квалификационного раунда – 1,0%

“Баффало” и “Нью-Джерси” набрали по 49,3% очков, но “Девилз” получили лучшие шансы в лотерее из-за худшего процента побед в основное время и овертаймах (34,8% против 40,6% у “Баффало”).

После первой жеребьевки вероятность победы оставшихся команд во втором этапе пропорционально увеличится, и снова – на третьем этапе в зависимости от того, кто победит во втором.

“Конечно, мы надеемся найти игрока, который будет решать исход матчей, – говорил в феврале генеральный менеджер “Детройта” Стив Айзерман. – Учитывая группу участников драфта, мы думаем, что в любом случае получим хорошего игрока – будем мы выбирать под первым номером или четвертым”.

Если все три жеребьевки первого этапа выиграют нижние семь команд, то второй этап жеребьевки проводить необходимости не будет. Оставшиеся четыре команды из нижней части получат право выбора с четвертого по седьмой в обратном порядке от процента набранных ими очков в регулярном сезоне. А номера с восьмого по 15-й достанутся командам, проигравшим в квалификационном раунде, в обратном порядке от процента набранных ими очков в регулярном сезоне.

Если проигравшим в квалификационном раунде командам достанутся все три первых выбора, то нижние семь команд получат выборы с четвертого по 10-й в обратном порядке от процента набранных ими очков в регулярном сезоне.

Если проигравшая в квалификационном раунде команда выиграет один или два выбора среди первых трех, то любой команде из нижней семерки достанется выбор в топ-три исходя из обратного порядка от процента набранных очков в регулярном сезоне.

Число жеребьевок на втором этапе будет зависеть от того, сколько выборов получат команды, проигравшие в квалификационном раунде, на первом этапе.

Шансы проигравших в квалификационном раунде на первый выбор на втором этапе следующие (в обратном порядке от процента набранных очков в регулярном сезоне).

Команда А – 12,5%

Команда B – 12,5%

Команда C – 12,5%

Команда D – 12,5%

Команда E – 12,5%

Команда F – 12,5%

Команда G – 12,5%

Команда H – 12,5%

Процент набранных очков 16 участников квалификационного раунда (в обратном порядке с учетом дополнительных показателей в случае равенства):

“Монреаль Канадиенс” – 50,0%

“Чикаго Блэкхокс” – 51,4%

“Аризона Койотиз” – 52,9%

“Миннесота Уайлд” – 55,8%

“Виннипег Джетс” – 56,3%

“Калгари Флэймз” – 56,4%

“Нью-Йорк Рейнджерс” – 56,4%

“Ванкувер Кэнакс” – 56,5%

“Нэшвилл Предэйторз” – 56,5%

“Флорида Пантерз” – 56,5%

“Коламбус Блю Джекетс” – 57,9%

“Торонто Мэйпл Лифс” – 57,9%

“Нью-Йорк Айлендерс” – 58,8%

“Даллас Старз” – 59,4%

“Каролина Харрикейнз” – 59,6%

“Питтсбург Пингвинз” – 62,3%

Лучшие четыре команды Восточной и Западной конференций: “Бостон Брюинз”, “Колорадо Эвеланш”, “Эдмонтон Ойлерз”, “Филадельфия Флайерз”, “Сент-Луис Блюз”, “Тампа-Бэй Лайтнинг”, “Вегас Голден Найтс” и “Вашингтон Кэпиталз” – в лотерее драфта участие не принимают.

Драфт-2020 состоится после завершения плей-офф Кубка Стэнли. Изначально он должен был пройти 26-27 июня в Монреале.

Главным фаворитом на первый номер драфта является форвард Алексис Лафренье. Среди других ярких игроков: нападающие Тим Штюцле и Куинтон Байфилд, а также защитники Джейми Дрисдейл и Джейк Сандерсон.