НХЛ назвала дату драфта-2020

НХЛ опубликовала протокол лотереи драфта НХЛ-2020, первый этап которой состоится 26 июня.

Лотерея драфта определит первые 15 выборов и будет состоять из трех-шести жеребьевок по ходу одного или двух этапов. В ней примут участие семь команд, не попавших в турнир за места в плей-офф, а также восемь команд, которые проиграют в квалификационном раунде.

Первый этап лотереи драфта пройдет 26 июня. Он будет состоять из трех жеребьевок, а участие в нем примут только семь команд, не попавшие в плей-офф.

Шансы этих команд были распределены исходя из процента набранных очков в регулярном сезоне2019/20.

Восемь команд, которые проиграют в квалификационном раунде, примут участие в первом этапе лотереи в неопределенном статусе.

Первая жеребьевка первого этапа определит команду, которая будет выбирать под первым номером драфта, вторая жеребьевка определит команду, которая будет выбирать под вторым номером драфта, и третья – под третьим.

Если среди этих трех команд окажется команда не из нижних семи мест, тогда пройдет второй этап лотереи среди восьми команд, которые проиграют в квалификационном раунде. Он состоится между окончанием квалификационного раунда и стартом плей-офф Кубка Стэнли.



–Мы сделали домашнюю работу и в этом плане перестройки всегда учитывали, что драфт-2020 станет одним из самых глубоких за много лет, – говорил в апреле генеральный менеджер «Оттава Сенаторз»Пьер Дорион. –Нам очень повезло иметь шанс дважды выбирать среди первых пяти номеров. Мы к этому готовы.



Вероятности победы в первой жеребьевке:

«Детройт» – 18,5% на выбор под №1

«Оттава» – 13,5%

«Оттава» (от «Сан-Хосе») – 11,5%

«Лос-Анджелес» – 9,5%

«Анахайм» – 8,5%

«Нью-Джерси» – 7,5%

«Баффало» – 6,5%

Команда А из квалификационного раунда – 6,0%

Команда B из квалификационного раунда – 5,0%

Команда C из квалификационного раунда – 3,5%

Команда D из квалификационного раунда – 3,0%

Команда E из квалификационного раунда – 2,5%

Команда F из квалификационного раунда – 2,0%

Команда G из квалификационного раунда – 1,5%

Команда H из квалификационного раунда – 1,0%

«Баффало» и «Нью-Джерси» набрали по 49,3% очков, но «дьяволы» получили лучшие шансы в лотерее из-за худшего процента побед в основное время и овертаймах (34,8% против 40,6% у «Баффало»).

После первой жеребьевки вероятность победы оставшихся команд во втором этапе пропорционально увеличится, и снова – на третьем этапе в зависимости от того, кто победит во втором.

Если все три жеребьевки первого этапа выиграют нижние семь команд, то второй этап жеребьевки проводить необходимости не будет. Оставшиеся четыре команды из нижней части получат право выбора с четвертого по седьмой в обратном порядке от процента набранных ими очков в регулярном сезоне. А номера с восьмого по 15-й достанутся командам, проигравшим в квалификационном раунде, в обратном порядке от процента набранных ими очков в регулярном сезоне.

Если проигравшим в квалификационном раунде командам достанутся все три первых выбора, то нижние семь команд получат выборы с четвертого по 10-й в обратном порядке от процента набранных ими очков в регулярном сезоне.

Если проигравшая в квалификационном раунде команда выиграет один или два выбора среди первых трех, то любой команде из нижней семерки достанется выбор в топ-три исходя из обратного порядка от процента набранных очков в регулярном сезоне.

Число жеребьевок на втором этапе будет зависеть от того, сколько выборов получат команды, проигравшие в квалификационном раунде, на первом этапе.

Шансы проигравших в квалификационном раунде на первый выбор на втором этапе следующие (в обратном порядке от процента набранных очков в регулярном сезоне):

Команда А – 12,5%

Команда B – 12,5%

Команда C – 12,5%

Команда D – 12,5%

Команда E – 12,5%

Команда F – 12,5%

Команда G – 12,5%

Команда H – 12,5%

Процент набранных очков 16 участников квалификационного раунда (в обратном порядке с учетом дополнительных показателей в случае равенства):

Монреаль – 50,0%

Чикаго – 51,4%

Аризона – 52,9%

Миннесота – 55,8%

Виннипег – 56,3%

Калгари – 56,4%

Рейнджерс – 56,4%

Ванкувер – 56,5%

Нэшвилл – 56,5%

Флорида – 56,5%

Коламбус – 57,9%

Торонто – 57,9%

Айлендерс – 58,8%

Даллас – 59,4%

Каролина – 59,6%

Питтсбург – 62,3%

Лучшие четыре команды Восточной и Западной конференций (Бостон, Колорадо, Эдмонтон, Филадельфия, Сент-Луис, Тампа, Вегас и Вашингтон)в лотерее драфта участия не принимают.

Драфт-2020 состоится после завершения плей-офф Кубка Стэнли. Изначально он должен был пройти 26-27 июня в Монреале.

Главным фаворитом на первый номер драфта является форвард рабочаяАлексис Лафренье. Среди других ярких игроков: нападающие Тим Штюцле и Куинтон Байфилд, а также защитники Джейми Дрисдейл и Джейк Сандерсон.

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь