НХЛ возвращается: чемпионат возобновится с плей-офф

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон Национальной хоккейной лиги, приостановленный из-за коронавируса, будет возобновлён.

Точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными, тренировочные лагеря начнутся не раньше июля. Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата.

Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед.

Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.