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Новый сезон НХЛ может стартовать в январе 2021 года

Николай ПисаревНет комментариев
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Новый сезон в НХЛ может стартовать в январе 2021 года, об этом сообщил комиссар лигиГэри Беттмэн.

Руководство лиги планирует провести сезон-2020/2021 в полном объеме, старт турнира запланирован на январь 2021 года. Остаются и матчи «Зимней классики», которые играют 1 января. В следующему году она должна пройти на открытом воздухе на стадионе «Тарджет Филд» в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Напомним, нынешний сезон вНХЛ возобновиться сразу с плей-оффв формате 24-х команд ипройдет в двух городах.

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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