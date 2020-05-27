В ближайшее время комиссионер НХЛ выступит с заявлением о продолжении сезона

Каксообщаетинсайдер TSNФранк Серавалли, сегодня после 23:30 комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен выступит с заявлением о продолжении сезона. Ожидается, что во время выступления будет официально представлен формат плей-офф с 24 командами.

В плей-офф попадут 12 клубов из каждой конференции, отсортированных по проценту побед в регулярном чемпионате. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трех побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

Накануне сообщалось, что профсоюз НХЛ поддержал проведение плей-офф в таком формате.

Напомним, сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта в связи с пандемией коронавируса.