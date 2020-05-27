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Хоккей

В НХЛ обещают подвинуть зрителей ближе к игре во время трансляций

Николай ПисаревНет комментариев
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Текущий сезон НХЛ возобновится сразу со стадии плей-офф, а матчи будут проходить всего лишь в двух городах и при пустых трибунах. Однако болельщикам у телеэкранов не будет скучно, обещает заместитель комиссионера лигиБилл Дэйли. Наоборот, трансляторы подвинут зрителей максимально близко к игре.

Слова Дэйли приводитофициальный сайт НХЛ.

— Мы ожидаем, что трансляция матчей из пустых арен откроет перед нами уникальные инновационные возможности проведения этих трансляций. Таких, какие наши болельщики еще не видели. Мы подвинем наших телезрителей ближе к действию.

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По его словам, лига намерена вложить немало денег в то, чтобы сделать трансляции максимально привлекательными для зрителей.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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