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Хоккей

Знаете ли Вы: Никита Лесников вышел на первое место среди бомбардиров «Белого Барса» в УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что юный форвард Никита Лесников в сезоне 2019/20вышел на первое место среди бомбардиров «Белого Барса» в УХЛ?

В сезоне 2019/20 нападающий«Белого Барса» Никита Лесников заработал 25 (12+13) очков в 38 матчах. Такая результативность позволила форварду выйти на первое место в списке лучших бомбардиров «Белого Барса» в регулярных чемпионатах Украинской хоккейной лиги.

В сезонах 2016/17 и 2018/19 Лесниковнабирал по 22 очка 6+16 и 5+17 в 37 и 39 матчах соответственно. Наиболее результативным для форварда стал сезона 2017/18, когда он набрал 43 (17+26) балла в 36 встречах.

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Всего в 150 матчах в составе «Белого Барса» Никита Лесниковнабрал 112 (40+72) очков, обогнав ближайшего преследователя всего на3 балла.

Топ-10 лучших бомбардиров «Белого Барса» в регулярных чемпионатах УХЛ выглядит следующим образом:

  • Никита Лесников– 150 матчей, 112 (40+72) очков.
  • Владислав Куцевич– 102 матча, 109 (40+69) очков.
  • Руслан Ромащенко– 80 матчей, 108 (39+69) очков.
  • Дмитрий Даниленко– 72 матча, 89 (36+53) очков.
  • Евгений Тимченко– 67 матчей, 85 (35+50) очков.
  • Максим Ядловский– 138 матчей, 79 (22+57) очков.
  • Сергей Бабинец– 48 матчей, 73 (30+43) очка.
  • Максим Разумов– 54 матча, 50 (19+31) очков.
  • Сергей Логач– 144 матчей, 46 (15+31) очков.
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  • Назар Ружников –89 матчей, 44 (22 + 22) очка.

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    Источник: uhl.ua
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