Знаете ли Вы: Никита Лесников вышел на первое место среди бомбардиров «Белого Барса» в УХЛ

Знаете ли Вы, что юный форвард Никита Лесников в сезоне 2019/20вышел на первое место среди бомбардиров «Белого Барса» в УХЛ?
В сезоне 2019/20 нападающий«Белого Барса» Никита Лесников заработал 25 (12+13) очков в 38 матчах. Такая результативность позволила форварду выйти на первое место в списке лучших бомбардиров «Белого Барса» в регулярных чемпионатах Украинской хоккейной лиги.
В сезонах 2016/17 и 2018/19 Лесниковнабирал по 22 очка – 6+16 и 5+17 в 37 и 39 матчах соответственно. Наиболее результативным для форварда стал сезона 2017/18, когда он набрал 43 (17+26) балла в 36 встречах.
Всего в 150 матчах в составе «Белого Барса» Никита Лесниковнабрал 112 (40+72) очков, обогнав ближайшего преследователя всего на3 балла.
Топ-10 лучших бомбардиров «Белого Барса» в регулярных чемпионатах УХЛ выглядит следующим образом:
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