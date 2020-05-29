Блашилл останется тренером “Детройта”

Джефф Блашилл

Джефф Блашилл останется тренером “Детройт Ред Уингз”.

“На данный момент у меня нет планов менять тренера”, – заявил в среду генеральный менеджер Стив Айзерман.

Когда 12 марта сезон был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, показатели “Детройта” были 17-49-5. Во вторник было объявлено, что регулярный сезон окончен. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил о возобновлении чемпионата с 24 участниками.

27,5% набранных “Ред Уингз” очков стали их худшим показателем с сезона 2005-06, когда был введен потолок зарплат. А за 93 сезона “Детройта” в лиге это третий с конца результат после 25,0% в 1985-86 и 25,6% в 1976-77.

За пять сезонов при Блашилле “Детройт” сыграл 153-194-52 и не попал в плей-офф Кубка Стэнли в четвертый раз подряд. Однако он возглавил команду в конце серии из 25 попаданий в плей-офф. В 2016 году в Россию вернулся форвард Павел Дацюк. А Хенрик Зеттерберг завершил карьеру в 2018 году из-за проблем со спиной.

Айзерман, ставший генменеджером “Ред Уингз” 19 апреля 2019 года, не ожидал, что команда в этом сезоне будет бороться за место в плей-офф. Он во многом повторил слова, сказанные 24 февраля после того, как в разных сделках в “Эдмонтон Ойлерз” были обменяны нападающий Андреас Атанасиу и защитник Майк Грин.

“Считаю, что Джефф хорошо поработал, – сказал Айзерман. – Он находился в сложной ситуации. За его время тут “Ред Уингз” находились в стадии перестройки. На последних двух-трех дедлайнах обменов команда отдавала ценных игроков за будущие активы. И Джефф с высоко поднятой головой неустанно трудился, проделав хорошую тренерскую работу в непростых условиях”.

“Как я говорил в феврале, я считаю несправедливым судить о его работе исходя из нашей статистики в этот период, – сказал Айзерман. – И, честно говоря, нам нужно улучшать команду, чтобы судить о работе тренерского штаба. Нам нужно усиливать команду”.

Айзерман сказал, что не говорил с Блашиллом о будущем. Блашилл будет общаться с журналистами в четверг.

“Он является главным тренером команды, – заявил Айзерман. – Я уверен, что он слышал мои февральские комментарии. Мы говорили о нашей команде. Мы открыто обсуждали план, что мы пытаемся сделать, где мы сейчас находимся и куда движемся. И мы намерены обсуждать дела команды в дальнейшем”.

Также Айзерман сказал, что перед началом следующего сезона “Ред Уингз” назовут капитана, но кандидатов на эту должность не назвал. Последним капитаном “Детройта” был Зеттерберг.

Также капитанов на данный момент нет в “Нью-Джерси Девилз”, “Нью-Йорк Рейнджерс”, “Оттава Сенаторз” и “Вегас Голден Найтс”.

“Я не могу назвать точных сроков события, но намерение такое у нас есть”, – заявил Айзерман.