Экс-тренер «Донбасса» возглавит жлобинский «Металлург»

Жлобинский «Металлург» в своем телеграм-канале сообщил, чтоАнатолий Степанищевстал новым главным тренером команды.

В прошедшем сезоне 59-летний специалист занимал должность помощника главного тренера «Металлурга».

Тренерскую карьеру Анатолий Николаевич начал в штабе молодежной сборной Украины (U-20), после чего был назначен главным тренером юниорской сборной Украины. На протяжении 7 сезонов Степанищев входил в тренерский штаб киевского «Сокола», а также национальной сборной Украины на пяти чемпионатах мира.

С сезона – 2011/12 специалист работал в качестве главного тренера в «Винницких Гайдамаках» (2011/12), ХК «Кубань» (2012/13), МХК «Дмитров» (2013-2015), «Донбасс» (2015-2017), с 2019 года – помощник главного тренера «Металлурга».

В 2016 году с «Донбассом» становился чемпионом Украины.

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь