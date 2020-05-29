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Хоккей

Кубок Шпенглера состоится только в том случае, если матчи будут проходить со зрителями

Николай ПисаревНет комментариев
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Глава оргкомитета Кубка Шпенглера Марк Джианола заявил, что в 2020 году турнир может не состояться, если зрителям не разрешат приходить на матчи в связи с распространением коронавируса. Слова Джианола цитируетSwiss Hockey News.

—Сейчас не могу сказать, сможем ли мы провести турнир. Мы определимся с этим вопросом не позднее октября, возможно, ноября. Если мы не получим зеленый свет для проведения матчей со зрителями, Кубка Шпенглера не будет. Хоккейная вечеринка немыслима без фанатов. О переносе турнира также не может быть и речи,– заявил Джианола.

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Кубок Шпенглера – старейший клубный международный турнир в Европе, который проводится с 1923 года. За это время не состоялось только четыре розыгрыша – в 1939, 1940, 1949 и 1956 годах. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

Источник: uhl.ua
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