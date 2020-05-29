Пойл: пауза пойдет на пользу “Предэйторз”

Джон Хайнс

План возобновления сезона в НХЛ позволит “Нэшвилл Предэйторз” начать все с чистого листа. Именно это нужно команде после регулярного чемпионата, который она провела неровно. Об этом в среду заявил генеральный менеджер клуба Дэвид Пойл.

“Я надеюсь и чувствую, что нам есть над чем поработать после нестабильного выступления команды, которое тем не менее позволило нам пробиться в (квалификационный раунд Западной конференции), – сказал Пойл. – Возможно, соперники уже не будут относиться к нам так, как относились пару лет назад. Будем надеяться, что благодаря этому фактору, а также тому, что отдельные игроки нашей команды прибавят, этот год станет нашим”.

“Предэйторз” (35-26-8) занимали восьмое место в турнирной таблице Западной конференции 12 марта, когда НХЛ объявила о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат завершился во вторник, когда лига опубликовала План возобновления сезона, предусматривающий участие в борьбе за Кубок Стэнли 24 клубов. В квалификационном раунде, который проводится до трех побед, “Нэшвилл” сыграет с “Аризона Койотиз”.