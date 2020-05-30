Знаете ли Вы: Первый хоккейный матч в истории Украины

Знаете ли Вы когда и гдесостоялся первый хоккейный матч в истории Украины?

Во Львове, каждый год, когда замерзали озёра, происходили невероятно красивые костюмированные карнавалы. Как раз в рамках одного из таких карнавалов власти города решили показать выставочный хоккейный матч. Это произошло в 1905 году на Стевапоненских ставках.

Планировалось, что он будет сыгран между двумя хоккейными командами, но в силу обстоятельств подготовлена была только одна команда. Так что эта команда разбилась на двеи сыграла этот матч. Конечно, этот поединок проводился не по всем хоккейным правилам Канады, потому что на то время это было достаточно сложно. Однако можно считать, что в 1905 году был проведён первый хоккейный матч.

Но официальной датой появления украинского хоккея можно считать 1910 год. Именно тогда лидер львовского спортивного движения Иван Бобёрский перевёл на украинский язык канадские правила хоккея.

Бобёрский не просто перевёл правила заокеанской игры, но и постарался приспособить их к украинским реалиям. Иван Бобёрский не только изучал теории спорта и хоккея в частности, но и активно пропагандировал его среди украинского населения тогдашней Галичины. За что в 1911 году его наградили почесной булавой.

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