Александр Савицкий: «Когда команда и болельщики единый кулак, то мы можем свернуть горы»

Главный тренер «Кременчука»Александр Савицкий,продолжая отвечать на вопросы болельщиков, рассказал о лучших игроках кременчугской команды и о том, как тренер любит проводить свободное время.

—Основным вратарем в сезоне был Новицкий, но в последних играх его часто меняли.С чем это связано?

— В этом сезоне я вратарской линией остался доволен.А в конце регулярного чемпионата хотели дать игровую практику перед тяжелым плей-офф и другим голкиперам.

—Какими клюшками любят играть игроки «Кременчука» и почему?

—Наш менеджер по форме Владимир Леонидович Олейник подходит к каждому хоккеисту индивидуально.Ребята отблагодарили его за это 251 шайбой в регулярном чемпионате, хотя он иногда и нервничал, что многие клюшки ломаются (улыбается).

—У кого из игроков кременчужан на Ваш взгляд самый сильный бросок?

—Перед плей-офф мы планировали для болельщиков и СМИ провести открытую тренировку, где и хотели выяснить у кого самый сильный бросок в команде.Много внимания броскам уделяет Дима Орлов, наверное, у него он наиболее поставлен.

—Любите сами готовить и что?

—Яблочный штрудель.Он у меня получается и всем нравится.

—Что обычно делаете по дороге на игры в автобусе?

—Смотрю в записи прошлые игры, анализирую.Читаю книги, смотрю фильмы и слушаю музыку.

— Что Вы обычно делаете во время отпуска?

—Команда – это живой организм, который постоянно работает правильно, даже в летнюю паузу.Поклонники хоккея видят обычно только верхушку айсберга, ведь чтобы подготовить команду надо пройти сложный путь – от подписания игроков и предсезонной подготовки команды к старту чемпионата.

—Кременчуг расположен на берегу Днепра.На рыбалку любите ходить?

—Люблю рыбалку, когда клюет.Несколько раз ловил рыбу в Кременчуге, понравилось.

—Что можете сказать в завершении интервью поклонникам ХК «Кременчук»?

—Трудно начинать все с начала, ведь ХК «Кременчук» был перед плей-офф на хорошем ходу.Но, как показало время, что когда команда и болельщики единый кулак, то мы можем свернуть горы. Верьте в нас, и мы победим.

Источник: сайт ХК «Кременчук»