Дату объявления имен новых членов зала хоккейной славные перенесут

Сообщается, что зал хоккейной славы не будет переносить дату объявления имен новых членов из-за пандемии коронавируса. Заседания отборочного комитета по плану будут проходить 24 июняс использованием видеосвязи.

Ожидается, что большая часть его членов все-таки будет присутствовать в Торонто лично, а три представителя Европы – Андерс Хедберг,Яри КуррииИгорь Ларионов– присоединятся к ним удаленно.

– Все будет проходить по-другому, когда не все будут собраны в одной комнате. Это другие ощущения в сравнении с тем, когда все вместе, но времена меняются.Мы, конечно, пока не отменили ноябрьскую церемонию введения в Зал новых членов.



У нас будет время, чтобы разобраться с этим. Возможно, ее придется перенести, – сказал председатель ЗалаЛэнни Макдоналд.

Источник: официальный сайт НХЛ