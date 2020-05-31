“Оттава” определилась с планами на межсезонье

Генеральный менеджер Пьер Дорион

“Оттава Сенаторз” не планирует заключать долгосрочные контракты с неограниченно свободными агентами. Об этом в четверг заявил генеральный менеджер клуба Пьер Дорион.

“В прошлом году мы усилились опытными игроками и считаем, что они помогли нам в работе с молодежью и с командой в целом, – сказал Дорион. – Мы можем рассмотреть возможность краткосрочных контрактов, но вряд ли подпишем неограниченно свободного агента на длительный период, на несколько лет. Такой вариант не входит в наши планы”.

Дорион заявил, что решение подписать краткосрочный контракт с хоккеистом будет зависеть от итогов лотереи драфта НХЛ в этом году. “Сенаторз” определятся с тем, насколько агрессивной будет их политика на рынке свободных агентов в зависимости от того, под какими номерами клуб будет выбирать игроков на драфте. В этом году “Оттава” может выбрать трех человек в первом раунде драфта и семь в первых двух. В общей сложности за семь раундов драфта команда может закрепить права на 13 молодых игроков.

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“Первый и второй номер драфта отличаются от пятого или шестого, – сказал Дорион. – У хоккеистов, которых выберут под первым или вторым номером на драфте, больше шансов заиграть в НХЛ уже в следующем сезоне. Мы знаем, что получим двух хороших ребят в первом раунде”.

К тому же “Сенаторз” могут обменять право выбора на драфте.

“Не думаю, что мне стоит рассказывать всем, как мы планируем поступить с нашими выборами на драфте, – сказал Дорион. – Уверен, что на эту тему будет много дискуссий по мере его приближения. У нас есть план работы, и мы будем следовать ему, все сделав правильно. Только так можно добиться успеха в перспективе, выстроить команду, претендующую на победу. Все это зависит от того, как мы проведем этот драфт. Мы знаем, что он будет одним из лучших за последние 10-20 лет. Поэтому мы копили выборы”.

В дополнение к своему праву выбора в первом раунде “Оттава” получила возможность задрафтовать еще одного хоккеиста в первом раунде, обменяв 13 сентября 2018 года в “Сан-Хосе Шаркс” защитника Эрика Карлссона. 24 февраля этого года “Сенаторз” отправили в “Нью-Йорк Айлендерс” центрфорварда Жана-Габриэля Пажо, получив взамен третий выбор в первом раунде драфта, правда условный. Если по итогам лотереи драфта в этом году “Айлендерс” получат возможность драфтовать хоккеиста под первым, вторым или третьим номером, тогда “Оттава” будет выбирать игрока вместо “Нью-Йорка” в первом раунде драфта 2021 года.

Пока неизвестно, начал ли Дорион переговоры с хоккеистами “Сенаторз”, которые могут стать неограниченно свободными агентами после нынешнего сезона: защитниками Роном Хэйнси, Марком Боровецки и вратарем Крэйгом Андерсоном. Статус ограниченно свободных агентов в этом году могут получить форварды Энтони Дюклэйр, Крис Тьерни и Коннор Браун.

⚖️ Пьер ЛеБрюн (TSN): все 7 клубов (Детройт, Оттава, Нью-Джерси, Баффало, Анахайм, Сан-Хосе и Лос-Анджелес), которые не прошли в турнир 24-х, который определит обладателя Кубка Стэнли 2019-20, теперь могут совершать сделки друг с другом, так как сезон для них фактически завершен. pic.twitter.com/EgpkN3GA4K — NHL.RU (@nhlru) May 29, 2020

Во вторник после двух сезонов в “Оттаве” нападающий Миккель Бёдкер, еще один потенциальный неограниченно свободный агент, заключил двухлетний контракт со швейцарским клубом “Лугано”.

“Мы знаем, что нам надо сделать до начала сезона (2020-21 годов) и приложим все силы для этого”, – сказал Дорион.