Александр Воронин: «Очень позитивно, что много перспективных и молодых игроков начинают свою профессиональную карьеру в УХЛ»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В субботу, 30 мая,на все вопросы болельщиков отвечал защитник «Ледяных Волков»Александр Воронин.

— Кто был твоим первым тренером? Что можешь сказать о нем?

—Сам я родился в Донецке, там и начиналсвою карьеру. На хоккей я пошёлв 8 лет, а первым тренером был Юрий Валерьевич Хардиков, но он не так долго тренировал меня.

Вообще, он отличный тренер – дал мне очень многое, а самое главное – это воспитание. Уже сейчас я считаю, что это фундамент всех успехов.

— Каким был твой переход во взрослый хоккей?

— Когда я был юниором, я играл в России, в Самаре, и во взрослый хоккей перехода как такого не было, ведь молодёжи там практически не играло.

Как приехал в«Белый Барс», то в Украине уже была взрослая Лига, где играли взрослые мужчины. Тогда меня Константин Леонидович поставил в первое звено, и именно поэтому мне это всё давалось тяжело.

Однако тренер поверил в меня, доверял, так что так случилось, что я перешёл во взрослый хоккей сразу же с юношеского.

— Помнишь свой первый матч в УХЛ? Каким он был? Что чувствовал тогда?

— Это было в «Белом Барсе»на Kremenchuk Open Cup. Тогда я был только на просмотре в команде и первый матч мы играли против клуба моего родного города «Донбасса».

Я сыграл тогда на отлично, но очень сильно волновался. Потом, после этого матча меня взяли в состав «Белого Барса», где я провёл отличных два сезона, а ужепосле перешёл в «Донбасс».

—Как тебе тренерский подход Константина Буценко?

— Константин Леонидович, в первую очередь, Мастер и Тренер с большой буквы. У него свой индивидуальный подход к тренерству, да и, в принципе, он очень жетский тренер. Для молодых игроков он настоящий пример в хоккее.

— Прошлый сезон ты провёл в «Донбассе», хотелось бы снова поиграть за этот клуб?

— С«Донбассом» у меня связанытолько позитивные эмоции и воспоминания, ведь я стал с ними чемпионом страны.

В донецком клубе отличный тренерский штаб. Так что, конечно, мне хотелось бы сыграть ещё с ними. Это клуб моего родного города, так что я бы с радостью снова сыграл за эту команду.

— В чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч достаточно много молодых игроков. Как влияет на карьеру хоккеистато, что они ещё в юном возрасте стартуют во взрослом хоккее?

— На самом деле, это очень позитивно, что много перспективных и молодых игроков начинают свою профессиональную карьеру в нашей Лиге. Это значит, что УХЛ развивает украинский хоккей, ведь молодежь – это новые кадры для сборной.

Считаю, что это благополучно скажется в будущем на росте украинского хоккея, и думаю, что в каждой команде должны быть молодые, так как это будущее. Молодым игрокам вообще должны давать как можно больше играть и развиваться внутри чемпионата.

— Расскажи про болельщиков своей команды, какая атмосфера присутствует на матчах? Ведь в этом сезоне был побит рекорд по посещаемости на арене «Шалетт».

—Атмосфера, конечно, была позитивная, всегда приятно играть при заполненных трибунах, ведь хоккей для болельщиков.

Мы старались, стараемся и будем стараться в каждой игре побеждать. Не всегда это получалось, конечно, но я думаю, болельщикам было приятно видеть нас, поэтому спасибо им большое.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hc Ledyanye Volki (@hc_ledyanye_volki) 17 Фев 2020 в 8:46 PST

— Какой твой самый запоминающийся сезон?

— Самый запоминающийся сезон, конечно, был в«Донбассе», когда я первый раз в своей карьере стал чемпионом Украины – это были неповторимые эмоции.

Я благодарен«Донбассу»за эти ощущения, ведь не каждый может пройти этот путь.

— Какая самая атмосферная и шумная арена УХЛ?

— Хотелось бы сказать «Шалетт», потому что в этом году наши болельщики превзошли все наши ожидания. Очень приятно было играть в конце сезона, когдаприходило очень много людей.

Но, наверное, самая атмосферная арена все же в Дружковке. В«Донбассе»всё сделали отлично – болельщики там преданные своемуклубу. Поэтому скорее всего самая шумная и атмосферная арена – вДружковке, мне было приятно там играть и находится.

— Как считаешь, почему не вышло второй раз обыграть «Белый Барс», и выйти в полуфинал?

— Я считаю, что у нас был хороший коллектив в«Волках». Андрею Владимировичу Хапкову удалось собратьхороших легионеров в конце сезона, поэтому у нас был хороший костяк – 2-3 боевых звена.

Наверное, нам не хватило немножко времени подготовится. Мы сыграли в хороший, немного нестандартный хоккей. Это был действительно настоящий матчплей-офф. Конечно, надо отдать должное«Белому Барсу» – мне было интересно с ними играть. Жаль, что нам не хватило удачи, чтобы пройти дальше.

— Помнишь свой самый сложный матч этого сезона?

— В этом сезоне было много сложных матчей, потому что в начале сезона наша команда была слабо укомплектована в составе. У нас была не совсем длинная лавка, поэтому приходилось играть в два звена, а это было очень тяжело.

Но, наверное, самый сложный был, когда был шанс пройти в полуфинал с«Белым Барсом» и мы в третьей игре сровняли счёт, переведя матчовертайм. Шансы были равны, но нам не хватило удачи – мы пропустили гол. Это был самый сложный матч в эмоциональном плане.

— Трудно ли после поражений заново выходить на лёд?

— Конечно, всегда трудно эмоционально после поражений, потому что ищешь в себе причины этих проигрышей. В таких ситуациях я, прежде всего, стараюсьникого не винить из своих партнеров, а начинаю с себя.

В такие моменты ты начинаешь копаться в себе, и из-за этого эмоционально тяжело выходить на следующую игру. Но ты спортсмен, и игр много, так что нужно выходить, бороться дальше и настраиваться только на позитивные мысли.

— Ты более спокойный защитник, или грубый? Как относишься к стычкам и дракам на льду?

— Вообще, человек я спокойный и добрый. А вот как защитник я стараюсь играть агрессивно, потому что считаю, что защитник должен быть неуступчивым, должен забирать шайбу у противникаи отдавать своим. В основном, я стараюсь играть не грубо, а жёстко. Грубость приводит к ненужным удалениям, и тогда я могу повести свою команду.

Если говорить о стычках на льду, тохоккей без них не был бы таким интересным для всех болельщиков, это нормально. Со всеми ребятами мы в отличных отношениях. Даже если с кем-то вышла драка, то это всё большеэмоции, это хоккей.

— Какие твои ожидания будущего сезона?

—У нас будет очень своеобразный сезон – он начнется в октябре. До этого еще нужно доиграть предыдущий. Поэтому сложно что-то говорить – нужно сначала закончить плей-офф.

Ожидания у меня всегда есть только от самого себя – жду хорошего хоккея, накала и отличных матчей.

— На что обращаешь внимание, когда смотришь на игру других защитников?

— У каждого игрокасвой стиль, поэтому стараюсь обращать внимание на лучшие и сильные стороны.

Я стараюсь что-то для себя подчеркнуть, какие-то свои слабые стороны исключить и сделать их сильными.

Например, в нашей Лиге мне очень симпатизирует Никита Жигалов – он агрессивно играет, мне нравится стиль с ним в паре. Очень приятно было с ним играть.

— Можешь назвать команду мечтыУХЛ этого сезона?

— Сразу могу сказать, что у нас в Лиге много отличных тренеров и игроков. Защитники – Никита Жигалов и Клэй Уилсон. Нападающие – Денис Мостовой (он отличный форвард, который выполняет черновую работу, не стесняется этого. Так что парня ждут большие успехи в хоккее),дальше Виктор Захаров (он умеет принять передачу, отправить крайних нападающих, зарядить их хорошим пасом) и третьимбудет Кирилл Бондаренко (перспективный парень, забивной игрок).

Тренер – Руслан Борисенко. Я считаю, что он очень перспективный тренер. Мне очень понравилась его работа, и думаю, что у него всё впереди, он добьется больших хоккейных высот, как тренер.

— Как ты поддерживаешь форму в межсезонье?

— Сейчас тяжело поддерживать форму, потому что сейчас я нахожусь в Киеве. Льда нетособо, поэтому стараюсь упражнения беговые делать, пресс, плавники всякие и в таком плане.

— Как думаешь, какими качествами должен обладать современный хоккеист?

— Прежде всего, я считаю, что основные качества, которыми должны обладать хоккеисты – это характер и самоотдача. Всё остальное приложится, в принципе. Плюс очень важно – терпеть и работать.

— Что можешь пожелать болельщикам на период межсезонья?

— Обязательно хочу пожелать всем болельщикам, чтобы не переставали верить в свою любимую команду и игроков, приходили на трибуны иболели за них. От этого хоккей становится лучше, ведь всегда приятно играть при заполненных трибунах.

Пожелаю всем фанатам на межсезонье набраться терпения, ждать началаследующего сезона и позитивных эмоций. Приходите и болейте за нас, за хоккеистов, и свою любимую команду!

Для тех, кто пропустил онлайн-конференцию Александра Воронина в прямом эфире, предлагаем пересмотреть полную запись:





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