История сборной Украины в период 1999 – 2007 годов – в большом материале телеканала XSPORT

Впервой частивоспоминаний о выступлениях национальнойсборной Украинына чемпионатах мира мы охватили период с 1992-го по 1998-й гг.: от первых игр «сине-желтых» в турнирах IIHF до завоевания путевки в элиту мировогохоккея.

Данный материал будет посвящен 1999 – 2007 гг., когда сборная Украины отыграла в компании канадцев, россиян, шведов, финнов и чехов на девяти мировых первенствах. Мы играли вничью с Россией и американцами, проигрывали в одну шайбу грозной Канаде сМартином Бродов воротах, а еще – занимали 9-е место среди сильнейших сборных планеты.

1999. Норвегия. Дебют в элите

Свой первый матч на наивысшем уровне чемпионатов мира сборная Украины сыграла 2-го мая. Соперником нашей команды стала одна из главных хоккейных стран мира –Финляндия. «Суоми» на тот момент были действующими вице-чемпионами мира. Кстати, и на норвежском турнире финны играли в финале, через год были бронзовыми призерами чемпионата мира-2000, а в 2001-м снова дошли до финала. Это была очень сильная команда с великолепными форвардамиСаку КойвуиТеему Селянев составе.

В итоге, Саку стал лучшим бомбардиром ЧМ-1999, набрав 16 (4+12) очков в 10-ти матчах, а Теему оказался на втором месте в списке самых результативных игроков с 11-ю (3+8) очками. И этому сопернику мы забили первыми! Историческую дебютную шайбу сборной Украины в группе А забросил защитникСергей Климентьев:

«Чем запомнился чемпионат мира? Наверное тем, что гол забил первый, эти эмоции! Вели у финнов – 1:0».

О настроениях внутри команды вспоминает тогда нападающий нашей сборнойКонстантин Буценко:

«Завоевав путевку на чемпионат мира в группу А, вы знаете, внутри команды мы переживали. Потому что нам предстояло сыграть с грандами современного хоккея. И первая игра у нас была со сборной Финляндии, где в те времена блистали Саку Койву, Теему Селяне. Они были в расцвете сил, это были игроки НХЛ. Мы никогда на таком уровне не играли и не знали, и не понимали что это такое.

Это очень большой и неоценимый опыт, тот, который мы приобрели в этих играх».

Финнам наши ребята проиграли 1:3. Потом были поражения отРоссиииБеларуси. К слову, в тех играх мы снова открывали счет – россиянам забросилОлег Синьков, а белорусамВиталий Литвиненко– но все равно проигрывали.

ЧМ-1999 в группе А (Лиллехаммер, Осло и Хамар, Норвегия, 1-16.05.1999):

Результаты матчей

Финляндия– Украина 3:1

Россия– Украина 4:1

Беларусь– Украина 6:1

Турнирное положение

1. Финляндия 3 игры, 5 очков

2. Россия 3, 4

3. Беларусь 3, 3

4. Украина 3, 0

Сыграв три матча в элите и не набрав ни одного очка, сборная Украины заняла итоговое 14-е место среди 16-ти участников турнира. Нам снова нужно было доказывать свою состоятельность и завоевывать право быть среди лучших команд мира в квалификационном раунде.

Статистика сборной Украины на турнире:

Цикл «Весенний поход» (ТК Хоккей, 2012 г.):

В ноябре 1999-го в британском Шеффилде сборная Украины обыграла Казахстан и дважды сыграла вничью – с хозяевами квалификационного турнира и с латвийцами. Группа А снова ждала нас!

Квалификационный раунд ЧМ-2000 в группе А (Шеффилд, Великобритания, 11-14.11.1999):

Результаты матчей

Великобритания – Украина 2:2

Украина– Казахстан 3:2

Латвия – Украина 0:0

Турнирное положение

1. Латвия 3 игры, 4 очка

2. Украина 3, 4

3. Великобритания 3, 3

4. Казахстан 3, 1

Наш главный тренерАнатолий Богдановтак прокомментировал тот важный успех:

«Сборная Украины шла долгой дорогой, поднимаясь вверх. Ставка была большая. В этом турнире один проигрыш или победа могут решить все. Команда полностью – все вместе, внесли в свои ряды уверенность, спокойствие».

2000. Россия. Первые победы

Чемпионат мира вСанкт-Петербургебыл дебютным турниром, где после первого этапа во второй групповой раунд проходили три команды.

А четвертая уже не должна была играть в квалификационном турнире в конце года, все решалось проще. Теперь, покинешь ты элиту или нет, решалось в мини-турнире за выживание. Там после двух крупных поражений отБеларусииШвеции, а также боевой игры сЛатвиейи оказалась сборная Украины.

ЧМ-2000 в группе А (Санкт-Петербург, Россия, 29.04-14.05.2020):

Результаты матчей

Беларусь– Украина 7:3

Швеция– Украина 7:2

Украина –Латвия1:2

Турнирное положение

1. Швеция 3 игры, 6 очков

2. Латвия 3, 4

3. Беларусь 3, 2

4. Украина 3, 0

В сборной Украины на этом чемпионате мира дебютировали сразу 13 хоккеистов. Тренер той сборнойАлександр Сеукандтак оценил их игру на турнире:

«Большая группа молодых ребят надели майку сборной Украины. Можно было с оптимизмом смотреть в светлое будущее».

Цикл «Весенний поход» (ТК Хоккей, 2012 г.):

После трех поражений на предварительном этапе сборная Украины получила в соперники команды Австрии, Франции и Японии. Для того, чтобы остаться в элите и на следующий год, нужно было занять по итогам кругового турнира с этими оппонентами место не ниже второго. И украинцы справились с этой задачей.

Именно в «религейшн-раунде» ЧМ-2000 украинцы впервые ощутили вкус победы в элитном дивизионе.

Результаты матчей

Украина– Япония 4:0

Франция –Украина2:3

Австрия– Украина 3:2

Историческая первая победа в группе А была добыта уверенно – 4:0 в игре с японцами. Случилось это 6-го мая. За нас забивалиВиталий Литвиненко,Александр Матвийчук,Вячеслав ЗавальнюкиВадим Шахрайчук.

Шайба, которой играли в том матче, хранится у капитана «сине-желтых»Александра Савицкого:

«Это была первая победа сборной Украины в группе А. Когда уже гимн Украины играл, Саша Матвийчук подъехал к судьям и забрал у них шайбу. Он вручил ее мне, как капитану».

Вторая победа пришла к нам в игре с французами, ворота которых защищал будущий обладатель Кубка СтэнлиКристобаль Юэ.

Игра с австрийцами для нас уже ничего не значила и ее украинцы проиграли, ведя в счете после второго периода 2:0. В будущем с австрийцами мы будем играть очень часто и свой последний на сегодняшний день поединок в элите также проведем именно с ними.

Турнирное положение

1. Австрия 3 игры, 5 очков

2. Украина 3, 4

3. Франция 3, 3

4. Япония 3, 0

Статистика сборной Украины на турнире:

2001. Германия. Первый выход во второй раунд

На немецком чемпионате мира сборная Украины с третьей попытки впервые пробилась дальше первого группового этапа. Также в Германии украинцы добыли свои первые победы в Высшем дивизионе, если не считать прошлогодние успехи в турнире за выживание.

ЗащитникВалерий Ширяевотмечал следующее:

«На чемпионатах, где я выступал за сборную Украины, они так проходили, что мы, как бы, наращивали свой игровой уровень».

Впервые за Украину на чемпионате мира сыграл нападающийДмитрий Христич, который на тот момент провел уже 11 сезонов вНХЛ.

ЧМ-2001 в Высшем дивизионе (Нюрнберг, Кельн и Ганновер, Германия, 28.04-13.05.2001):

Результаты матчей

США– Украина 6:3

Швеция– Украина 5:0

Украина– Латвия 4:2

Украинцы провалились в стартовом периоде игры с американцами, но собрались в концовке и не дали сопернику обыграть себя без шансов.

Матч соШвециейполучился односторонним, так как сборная Украины мыслями была в заключительной и решающей игре сЛатвией.

За день до нашего поединка против шведов латвийцы сенсационно обыграли сборную США – 2:0. И несмотря на результат нашей битвы с «Тре крунур», «сине-желтым» необходимо было обыгрывать прибалтов.

Анатолий Богданов:

«Латвия приличная команда была и количество болельщиков было такое – из 15-ти тысяч, которые вмещала арена, 10 тысяч были латыши. Много шума, большое давление на наших игроков».

Сборная Украины смогла победить – 4:2. Но для того, чтобы не зависеть от последней игры между командами Швеции и США, украинцам нужно было бить Латвию с разницей в счете «+3». Теперь же нам было необходимо, чтобы американцы не проиграли. Так и случилось! Матч Швеция – США закончился со счетом 2:2.

Турнирное положение

1. Швеция 3 игры, 5 очков

2. США 3, 3

3. Украина 3, 2

4. Латвия 3, 2

Результаты матчей

Словакия– Украина 3:1

Финляндия– Украина 7:1

Украина– Австрия 2:0

Во втором групповом этапе Украине очень хотелось побороться за выход в четвертьфинал, но первый матч этой стадии противСловакииполучился неудачным. Голкипер сборной УкраиныКонстантин Симчукотбил 41 бросок, но словаки все равно победили.

Дальше была самая неудачная игра этого чемпионата – противФинляндии. После поражения мы потеряли даже теоретические шансы на плей-офф.

В последнем матче на турнире сборная Украины снова встречалась с соперником, который до игры с нами обыграл американцев – вслед за Латвией подобное удалось иАвстрии. За год до этой встречи австрийцы спаслись и остались в группе А благодаря победе над украинцами. Но в Германии наступило время брать реванш!

В итоге, сборная Украины заняла 10-е место – это наш второй лучший результат в истории. А на тот момент он был лучшим, ведь до этого мы дважды финишировали на ЧМ на 14-й позиции.

Турнирное положение

1. Финляндия 5 игр, 8 очков

2. Швеция 5, 7

3. США 5, 7

4. Словакия 5, 4

5. Украина 5, 2

6. Австрия 5, 2

Статистика сборной Украины на турнире:

Цикл «Весенний поход» (ТК «Хоккей», 2012 г.):

2002. Швеция. Лучший турнир в истории

На этот чемпионат мира сборная Украины приехала через несколько месяцев после своей единственной в истории Олимпиады. 10-е место на Играх в американскомСолт-Лейк-Ситибудоражило воображение – а что же мы сможем показать на очередном ЧМ?

Цикл «Весенний поход» (ТК Хоккей, 2012 г.):

Да, в Швеции украинцы играли уже безРуслана Федотенко,Сергея ВарламоваиАлексея Поникаровского. Зато в ударе былиВадим Шахрайчук,Сергей Климентьев,Дмитрий Христич,Дмитрий Цыруль,Борис ПроценкоиБогдан Савенко.

В Швеции мы сыграли со всеми тремя будущими призерами турнира. Будущий чемпион мира сборнаяСловакиивыиграла у нас лишь в одну шайбу, а вице-чемпион мира 2002-го года командаРоссиидовольствовалась во встрече с Украиной ничьей. Легко наших парней обыграли лишь шведы, которые впоследствии завоевали бронзовые медали.

ЧМ-2002 в Высшем дивизионе (Гетеборг, Карлстад и Йенчепинг, Швеция, 26.04-11.05.2002):

Результаты матчей

Украина –Финляндия0:3

Словакия– Украина 5:4

Польша –Украина0:3

В заключительном матче предварительного группового турнира сборная Украины благодаря дублюВадима Шахрайчукаи голуРомана Сальниковаобыграла Польшу и второй год подряд вышла во второй раунд ЧМ.

Турнирное положение

1. Финляндия 3 игры, 6 очков

2. Словакия 3, 4

3. Украина 3, 2

4. Польша 3, 0

Второй групповой турнир мы начинали с одного из главных матчей в истории украинского хоккея. Сборная Украины сыграла вничью с будущим финалистом Россией – 3:3. По ходу встречи украинцы вели 2:0 и 3:1! У нас шайбы забрасывалиДмитрий Цыруль,Валерий ШиряевиВадим Шахрайчук.

ЗащитникВячеслав Завальнюк:

«Россия не прошла бы дальше, если б мы выиграли у них. Я помню, как президент федерации Стеблин там бегал по коридору и мы это слышали. Он говорил, что украинские хоккеисты в России станут легионерами и что он так сделает, что украинцы не будут играть в России».

ТренерАлександр Сеуканд:

«Было желание снять вратаря и попробовать решить исход. Но мы посовещались и было принято решение оставить этот счет. И для болельщиков, и для истории он остался таким, как он остался».

Результаты матчей

Россия – Украина 3:3

Украина –Швеция0:7

Австрия –Украина2:3

После битвы с Россией уставшая Украина в одни ворота проиграла хозяевам чемпионата шведам. В последней же игре мы снова встречались со сборной Австрии. Это был матч за престиж, в котором украинцам постоянно приходилось догонять соперника. Сборная Украины дважды сравнивала счет, а в третьем периоде вырвала победу.

По итогам чемпионата мира в Швеции «сине-желтые» стали 9-ми! Так высоко наш хоккей на уровне национальных сборных не взлетал ни до, ни после.

Турнирное положение

1. Швеция 5 игр, 8 очков

2. Финляндия 5, 8

3. Словакия 5, 8

4. Россия 5, 3

5. Украина 5, 3

6. Австрия 5, 0

НападающийВасилий Бобровников:

«В 2000-х годах у нашей сборной уже сформировался костяк. Мы поднабрались опыта на международном уровне. Потому что, если вспомнить 1999-й год, было тяжеловато и немножко страшновато, прямо скажем, видеть легенд мирового хоккея рядом с собой на вбрасывании. А вот уже эти чемпионаты мира – шведский в частности, они уже показали, что мы временами можем на равных бороться с любым соперником».

Статистика сборной Украины на турнире:

Цикл «Весенний поход» (ТК «Хоккей», 2012 г.):

2003. Финляндия. Последний турнир Богданова

Перед чемпионатом мира-2003 сборная Украины потеряла одного из основных форвардовДмитрия Цыруля.Вадим Шахрайчуктемпературил, аСергей Варламовприехал в лагерь сборной только за два часа до второго матча. Но несмотря на все эти обстоятельства, от сборной ждали хорошего выступления.

ФорвардДмитрий Христич:

«Предыдущие годы были девятое и десятое места, само-собой напрашивалось сделать шаг вперед».

Первый матч мы проиграли вчистую действующим чемпионам мира из сборнойСловакии. Также украинцы уступили иГермании, на которую настраивались по-особенному. Если бы с немцами удалось взять очки, это здорово помогло бы во втором групповом этапе.

НападающийВасилий Бобровников:

«К сожалению, это не от хоккеистов, не от нас зависело. Просто от ситуации в стране, от ситуации в хоккейном сообществе нашем украинском. Нечего скрывать – мы зачастую ехали на чемпионат мира выиграть одну игру. И до поры до времени нам это удавалось».

ЧМ-2003 в Высшем дивизионе (Хельсинки, Тампере и Турку, Финляндия, 26.04-11.05.2003

Результаты матчей

Украина –Словакия3:9

Германия– Украина 3:1

Япония –Украина1:5

В последнем матче первого группового этапа сборная Украины выиграла свой главный матч в контексте борьбы за сохранение места в элите. Японцев «сине-желтые» обыграли в четыре шайбы, но потеряли до конца турнира своего капитана.

ЗащитникВалерий Ширяев:

«Мне попали шайбой в голеностоп. Пытался перебороть боль, вышел и доиграл третий период. Но когда после игры снял коньки, то понял, что для меня чемпионат мира был завершен».

Турнирное положение

1. Словакия 3 игры, 6 очков

2. Германия 3, 4

3. Украина 3, 2

4. Япония 3, 0

На втором этапе сборной Украины нужно было сотворить чудо. Но сЧехиейнам не удалось побороться из-за арбитра, который почему-то очень симпатизировал соперникам украинцев.

НападающийКонстантин Касянчук:

«Везение было не на нашей стороне и судья подкосил, сильно предвзято относился. Вратаря сбили – он не увидел. Потом пару удалений, которые спровоцировали перелом в игре».

В игре со сборнойФинляндииУкраина попала под каток злющих «Суоми», которые до встречи с нами проиграли два матча подряд – чехам и словакам. Настрой финнов вылился в итоговые 9:0 в их пользу. Это поражение остается самым крупным в истории выступлений сборной Украины на чемпионатах мира.

Результаты матчей

Чехия– Украина 5:2

Финляндия– Украина 9:0

Украина –Австрия2:5

Турнирное положение

1. Словакия 5 игр, 9 очков

2. Чехия 5, 9

3. Финляндия 5, 5

4. Германия 5, 5

5. Австрия 5, 2

6. Украина 5, 0

Статистика сборной Украины на турнире:

Проиграв в последнем матче австрийцам, сборная Украины заняла 12-е место на чемпионате мира в Финляндии. Сегодня сложно поверить, но тогда за такое Федерация хоккея Украины увольняла главного тренера.Анатолий Богдановушел с этого поста.

ЗащитникЮрий Гунько:

«Он был долгое время тренером сборной и все ждали перемен, что как-то, что-то будет меняться. Но в какую сторону – в лучшую или в худшую – это мог показать только следующий чемпионат».

Цикл «Весенний поход» (ТК «Хоккей», 2012 г.):

2004. Чехия. Первый ЧМ под руководством Сеуканда

Группа с финнами, словаками и американцами не сулила сборной Украины легкой жизни на первом турнире под руководствомАлександра Сеуканда. Украинцы всухую проиграли словакам в первом туре, а потом получили пять пробоин от финской сборной. Последней нашей игрой на предварительном групповом этапе был матч со сборнойСША. Американцы забросили в ворота «сине-желтых» семь шайб и отправили нас сражаться за выживание в элите.

ЧМ-2004 в Высшем дивизионе (Прага и Острава, Чехия, 24.04.-9.05.2004):

Результаты матчей

Словакия– Украина 2:0

Финляндия– Украина 5:1

Украина –США1:7

Турнирное положение

1. Словакия 3 игры, 5 очков

2. Финляндия 3, 4

3. США 3, 3

4. Украина 3, 0

НападающийАлександр Матвийчук:

«Мы ехали и знали, что первый этап будет тяжелым. Там не было команд, с которыми мы тогда могли играть на равных. Так что на второй этап настраивались, там уже нужно было всех побеждать».

Результаты матчей

Украина – Япония 2:2

Украина– Франция 6:2

Казахстан – Украина 2:2

В первой игре в рамках битвы за места в Высшем дивизионе сборная Украины упустила победу над японцами, которые сравняли счет за 26 секунд до финальной сирены.

Во втором туре турнира за выживание сборная Украины встречалась с французами. КомандаФранциинакануне нашей очной встречи проиграла 0:5 Казахстану, а в группе с Канадой, Австрией и Швейцарией также не забросила ни одной шайбы, пропустив 15 раз. Нам же французы забили дважды, оба раза отыгрываясь. На 42-й минуте этого важнейшего матча счет был ничейным – 2:2. Далее сборная Украины сняла все вопросы четырьмя подряд голами.

В заключительном матче украинцы сыграли вничью сКазахстаном. Хотя благодаря голуВалерия Ширяеванаша команда вела в счете до 57-й минуты. В итоге, этот гол и этот матч стали для Ширяева последними за сборную Украины. На ЧМ-2004 Валерий играл в возрасте 40-ка лет.

Статистика сборной Украины на турнире:

Турнирное положение

1. Казахстан 3 игры, 5 очков

2. Украина 3, 4

3. Япония 3, 2

4. Франция 3, 1

Главный тренерАлександр Сеуканд:

«Таким образом, мы опять обманули мировой хоккей и остались в группе А».

Цикл «Весенний поход» (ТК «Хоккей», 2012 г.):

2005. Австрия. Один из самых достойных чемпионатов

Благодаря локауту вНХЛна этот чемпионат мира приехало много звезд. В очень солидной компании сборная Украины смогла выиграть один матч, однажды сыграла вничью и четыре раза проиграла, но однозначно показала себя достойно. Этот турнир мы закончили на 11-м итоговом месте.

В первом матче соШвециейукраинцам противостоялиЛундквист,Кронваль,Альфредссон,Францен,Самуэльссон,Зеттерберги братьяСедины.

Сборная Украины уступала после первого периода 0:2, но вторую 20-минутку выиграли уже наши ребята! Голами отметилисьБогдан СавенкоиСергей Климентьев.

Шахрайчук и Хенрик Седин

Шведы вырвали победу в середине третьего периода. Вице-чемпионы мира стартовали в Австрии очень непросто – 3:2.

На следующий день после битвы со шведами украинцы играли против финнов, которые накануне отдыхали. Все закончилось победойФинляндиис результатом 4:1.

Единственная победа украинцев пришлась на матч противДании. Эта игра определяла, кто пройдет дальше, а кто отправится бороться за выживание. После «сухого» стартового периода соперники обменялись голами во второй 20-минутке, а победу Украине за 2 минуты и 12 секунд до финальной сирены принес Савенко.

ЧМ-2005 в Высшем дивизионе (Вена и Инсбрук, Австрия, 30.04-15.05.2005):

Результаты матчей

Украина –Швеция2:3

Финляндия– Украина 4:1

Дания –Украина1:2

Турнирное положение

1. Швеция 3 игры, 6 очков

2. Финляндия 3, 4

3. Украина 3, 2

4. Дания 3, 0

На втором этапе мы стартовали игрой сЛатвиейи проиграли ее без заброшенных шайб. Казалось, что ловить дальше нечего, но будущие соперники украинцев американцы и канадцы даже не подозревали, что их ждет! Особенно сборнаяСША.

Игра с американцами стала для сборной Украины одним из главных достижений на мировых первенствах. Украинцы бросили по воротамРика Дипьетровсего 9 раз против 39-ти бросков, которые пришлись на долю нашего голкипераКонстантина Симчука. Но забросили мы и американцы поровну. В составе сборной Украины голом отметилсяКонстантин Касянчук. Ценой невероятных волевых усилий сборная Украины удержала ничейный счет 1:1 до финальной сирены.

Менее чем через сутки украинцы встретились на льду с многократными чемпионами мира и будущими финалистами турнира в Австрии канадцами. Для нас это была заключительная игра на чемпионате.

За сборную Канады сыгралиБродо,Фишер,Марло,Регир,Джовановски,Редден,Бойл,Смит,Хитли,Ганье,НэшиТорнтон!

Как и в игре со Швецией сборная Украины пропустила первой, но всего однажды. ПотомАндрей Срюбкозабросил шайбу, которая позволила нам сравнять счет. А вырвать победу канадцы смогли в середине третьего периода, когдаРик Нэшреализовал большинство. Единственная в истории игра сборной Украины с родоначальниками хоккея из Канады закончилась со счетом 1:2.

Результаты матчей

Латвия– Украина 3:0

США – Украина 1:1

Украина –Канада1:2

Турнирное положение

1. Швеция 5 игр, 8 очков

2. Канада 5, 7

3. США 5, 6

4. Финляндия 5, 5

5. Латвия 5, 3

6. Украина 5, 1

Статистика сборной Украины на турнире:

2006. Латвия. Спаслись в последний раз

Стартовать на турнире в Риге сборной Украины выпало матчем с командойШвеции, которая за несколько месяцев до этого выиграла Олимпиаду в Турине.

Шведы дважды выходили вперед, а украинцы дважды догоняли соперника в счете. Но все же именно сборная Швеции добыла победу. По итогам чемпионата «Тре крунур» станут первой командой, которой удалось выиграть Олимпийские игры и чемпионат мира в один год. Наши же основные матчи были еще впереди.

ЗащитникАндрей Срюбко:

«Играем и работаем для того, чтобы выжить, чтобы хоккей у нас был на виду. Мы понимали, кто наш соперник реально – это Италия и Швейцария. Те команды, которые мы могли реально зацепить, обыграть».

В игре с Швецией сборная Украины пропустила все шайбы играя в меньшинстве. Следующий матч противШвейцарииукраинцы проиграли 1:2. На этот раз мы пропускали и в меньшинстве, и в большинстве.

Ну а потом случилась наша главная игра на ЧМ-2006 – схватка сИталией.

Ее сборная Украины выиграла с результатом 4:2, но интрига жила до последних минут. К тому же, итальянцы спровоцировали драку, которая распространилась даже за пределы площадки. Началось все сВадима Шахрайчука, а завершал выяснение отношенийСергей Климентьев.

ЗащитникСергей Климентьев:

«Я шел в раздевалку и этот итальянец, с которым Вадик подрался, не знаю, может он перепутал. Он на меня накинулся. Получилась драка за пределами площадки, потасовка».

ЧМ-2006 в Высшем дивизионе (Рига, Латвия, 5-21.05.2006):

Результаты матчей

Украина –Швеция2:4

Швейцария– Украина 2:1

Италия –Украина2:4

Турнирное положение

1. Швеция 3 игры, 5 очков

2. Швейцария 3, 5

3. Украина 3, 2

4. Италия 3, 0

После невероятного эмоционального всплеска в матче с итальянцами сборная Украины не нашла в себе силы настроиться на второй групповой этап.

В игре с Россией мы пропустили отОвечкинаи компании шесть шайб и не ответили ни одной. В этом матче друг против друга сыграли родные братья Алексей иАндрей Михновы. Младший Андрей проводил свой дебютный чемпионат мира в составе «сине-желтых». На первом групповом этапе Андрей Михнов забросил две шайбы.

Дальше были игры сБеларусьюиСловакией, за которые Украина пропустила 17 шайб!

Результаты матчей

Россия– Украина 6:0

Беларусь– Украина 9:1

Украина –Словакия0:8

Турнирное положение

1. Россия 5 игр, 9 очков

2. Швеция 5, 6

3. Беларусь 5, 6

4. Словакия 5, 5

5. Швейцария 5, 4

6. Украина 5, 0

По итогам соревнований в Риге сборная Украины стала 12-й на планете. В элите мирового хоккея наша команду пробудет еще год.

Статистика сборной Украины на турнире:

Цикл «Весенний поход» (ТК «Хоккей», 2012 г.):

2007. Россия. Последний сезон в элите

Возможно, самое главное на ЧМ-2007 для Украины произошло еще до начала турнира. Российские хоккейные власти решили надавить на игроков, выступающих в Суперлиге.

ЗащитникВячеслав Завальнюк:

«Россия знала потенциал наших игроков. Если они в хорошей форме соберутся, то мы можем оказать достойное сопротивление сборной России. И, мне кажется, они перестраховывались, не хотели никаких непредвиденных ситуаций. Понятно, что они нас обыграли. Но у многих ребят были агенты и они начали на агентов давить, а агенты на игроков, что на следующий год украинцы будут легионерами».

Это отпугнуло их от чемпионата. А украинская команда потеряла в частности: вратаряКонстантина Симчука(на тот момент ЦСКА), защитникаАртема Остроушко(«Амур»), нападающихВадима Шахрайчука(«Динамо» Мск),Андрея Михнова(«Ак Барс»),Сергея Варламова(«Сибирь») иКонстантина Касянчука(«Трактор»).

Главный тренерАлександр Сеуканд:

«Я думаю, что боязнь потерять место в чемпионате России сыграла. Если не изменяет память, семь человек во время подготовки забрали вещи и покинули расположение сборной. Это был, конечно, удар».

ЗащитникСергей Климентьев:

«На время ходили такие слухи по лиге, что ребята, которые поедут на чемпионат мира играть за другие сборные, а не за Россию, они будут автоматом считаться легионерами. И ребят тут осуждать нельзя, платят им там, а не в сборной. Они могли приехать в сборную и потом остаться без работы».

В общем и целом настроение в команде было не из лучших. К тому же, несмотря на все усилия сборной Украины на протяжении многих лет, ситуация с развитием хоккея в нашей стране не менялась в лучшую сторону.

ЧМ-2007 в Высшем дивизионе (Москва и Мытищи, Россия, 27.04-13.05.2007):

Результаты матчей

Украина –Финляндия0:5

Россия– Украина 8:1

Дания– Украина 4:3

От финнов мы получили 0:5, а от россиян – 1:8. Против сборнойРоссииуже не играл наш основной голкиперИгорь Карпенко. Из-за травмы он выбыл до конца турнира.

Со сборнойДанииу нас была решающая игра за сохранение прописки в элите и выход в следующий этап. Датчане тоже крупно проиграли и финнам, и россиянам, но в очной встрече с украинцами оказались сильнее. В этой игре свою дебютную шайбу за сборную Украины на чемпионатах мира забросилАлександр Матерухин.

Турнирное положение

1. Россия 3 игры, 9 очков

2. Финляндия 3, 6

3. Дания 3, 3

4. Украина 3, 0

НападающийРоман Сальников:

«Очень уверенно действовал наш вратарь Игорь Карпенко, но, к сожалению, он получил травму. Которая, как я считаю, в последствии повлияла на общий результат нашего выступления в Москве».

Результаты матчей

Латвия– Украина 5:0

Украина– Норвегия 3:2

Австрия– Украина 8:4

В турнире за выживание мы стартовали с безоговорочного поражения в матче сЛатвией. А в игре сНорвегией6-го мая 2007-го года была добыта наша последняя победа в элите. Этот матч получился невероятно эмоциональным. Мы дважды вели – норвежцы дважды отыгрывались. А победу сборной Украины принес точный бросокЮрия Наваренков середине третьего периода. К слову, все шайбы в этом матче были заброшены в большинстве.

В заключительном поединке нам и австрийцам нужна была победа. Но украинцы оставались бы в Высшем дивизионе просто в случае победы, а сборнойАвстриинужно было, чтобы норвежцы проиграли Латвии. Но все сложилось плохо и для нас, и для австрийцев.

Норвегия обыграла немотивированных латвийцев, а мы крупно уступили Австрии и вместе с ней вылетели в Первый дивизион. Последнюю шайбу «сине-желтых» в элите забросилРоман Сальников. Сборная Украины заняла последнее 16-е место на турнире.

Турнирное положение

1. Латвия 3 игры, 6 очков

2. Норвегия 3, 5

3. Австрия 3, 4

4. Украина 3, 3

Статистика сборной Украины на турнире:

Следующие двенадцать чемпионатов мира сборная Украины провела в Первом дивизионе. Пока в DI была горизонтальная иерархия мы постоянно боролись за возвращение в элиту, но через несколько лет и после изменения структуры дивизиона мотались между группами А и В.

Продолжение следует!

Цикл «Весенний поход» (ТК «Хоккей», 2012 г.):

Источник: сайт XSPORT