Лига выступила с заявлением в связи с протестами в Северной Америке

Протесты в США

НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейских в Миннеаполисе, после которой в США начались беспорядки.

«Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ стоит вместе со всеми, кто работает над достижением расово справедливого общества, и против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие. Мы разделяем эти настроения, выраженные нашими игроками и клубами в их призывах к справедливости, мы поощряем использование своих платформ и привилегий для системных изменений. Мы будем усердно работать в направлении культуры.

Statement from the National Hockey League: pic.twitter.com/F0AagVAg4e — NHL (@NHL) June 1, 2020